Сколько процентов государство может забирать от пенсий белорусов? В Минюсте рассказали, в каких случаях

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Опубликовано: 21.04.2023 13:35 , Обновлено: 21.04.2023

В Министерстве юстиции напомнили, что по закону государство имеет право удерживать у белорусов часть пенсий. И рассказали подробности — за что и сколько процентов максимум.

Так, возможность удержания из пенсий прописана в ст.108 закона Беларуси «Об исполнительном производстве». Там прописано, что не более 50% власти могут забрать на:

уплату алиментов;

возмещение расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на гособеспечении;

возмещение ущерба, причиненного преступлением;

возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина;

при взыскании задолженности по плате за пользование жилым помещением и жилищно-коммунальные услуги.

По всем остальным видам задолженности может быть удержано не более 20% пенсии.

Кстати, ранее о том, в каких случаях пенсионеры могут лишиться определенной суммы пенсии, рассказывали в Министерстве труда и социальной защиты. Например, если у ведомства нет информации о том, что пенсионер работает, а ему выплачивали деньги в завышенном размере.

В Минтруда рассказали, когда у белорусов могут забрать часть пенсии