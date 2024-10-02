"Беллегпром" пообещал создать "национальный маркетплейс". Что это такое и зачем?

Опубликовано: 02.10.2024 14:35 , Обновлено: 02.10.2024

Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров лёгкой промышленности сообщил, что в Республике планируют создать "национальный маркетплейс". По словам представителей концерна, на площадке будут представлены "отечественные производители из абсолютно разных отраслей экономики".

В официальном Telegram-аккаунте “Беллегпрома” рассказали, что по данному вопросу “уже сформирована двухуровневая рабочая группа”. Планируется, что дальнейшим шагом будет утверждение и первое заседание. При этом более конкретных деталей, к сожалению, не привели.

Отметим, что в феврале этого года Министерство антимонопольного регулирования и торговли объявило о запуске первого белорусского маркетплейса Emall. По словам основателей, миссия площадки заключалась в том, чтобы создать платформу, на которой покупатель мог бы найти “широкий ассортимент товаров по низким ценам”, а продавец — “выгодно и комфортно вести продажи”.

[info_b]К слову, изначально Emall был онлайн-дискаунтером, но с конца февраля открыл доступ и для других продавцов. Теперь там могут торговать ИП и юрлица, которые зарегистрированы в Беларуси.[/info_b]

Более того, о создании собственного маркетплейса ранее заявляли и в “Белпочте”. В 2023 году национальный почтовый оператор Беларуси собирался открыть площадку на базе своего Интернет-магазина. Как видим, этого не произошло.

Чем Интернет-магазин отличается от маркетплейса?

Интернет-магазин и маркетплейс — это две разные модели электронной коммерции несмотря на то, что обе предоставляют возможность покупки товаров и услуг в режиме онлайн. Вот их основные различия:

Интернет-магазин:

владелец самостоятельно продаёт свои товары или услуги через собственный веб-сайт;

Интернет-магазин контролирует процесс продажи, управляет ассортиментом товаров, ценами и условиями доставки;

покупатель приобретает товары у конкретного продавца (владельца магазина).

Маркетплейс:

несколько продавцов реализуют свои товары на одной платформе, где покупатели могут выбирать среди разнообразных предложений;

обычно маркетплейс предоставляет инфраструктуру для проведения сделок, обработки платежей и решения споров между продавцами и покупателями.

Ранее Telegraf.news писал, что белорусская компания, которая является членом Парка высокий технологий, представила пользователям аналог Viber и Telegram — мессенджер Depesha. Собственную разработку создали три года назад, однако широкой публике и простым белорусам рассказали о нём только сейчас.

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Помимо этого, депутат Палаты представителей Национального собрания Олег Цилько на фоне сообщений об аресте основателя популярного, в том числе в нашей стране, мессенджера Telegram Павла Дурова предложил создать белорусский аналог известной платформы и других соцсетей. В качестве показательного примера такой практики депутат привёл Китай и даже придумал названия для сугубо белорусских мессенджеров.

«ТГBY или InstaBY» — Белорусский депутат предложил создать аналог популярных мессенджеров «по примеру Китая»

Кроме того, ранее министр связи и информатизации Константин Шульган заявил, что Совет министров дал указание создать в стране свою собственную операционную систему, браузер и офисный пакет. По словам Шульгана, разработка таких масштабных проектов нужна для создания «цифрового суверенитета».

Минсвязи решило создать белорусский аналог Windows, браузер и офисный пакет. Когда?