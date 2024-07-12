"Белгоспищепром" раскрыл, на сколько хватит запасов сахара в Беларуси

Опубликовано: 12.07.2024 16:44 , Обновлено: 15.11.2024

Заместитель председателя концерна "Белгоспищепром" Александр Яковчиц на пресс-конференции пояснил, есть ли в Беларуси ажиотаж на сахар, на какой период хватит его запасов и сколько в год этого товара нужно белорусскому рынку.

По словам Яковчица, уже три года в Беларуси нет ажиотажа на сахар. Он рассказал, что несколько лет назад действительно существовал разрыв в цене на сахар между белорусским рынком и рынками соседних стран. “[Разрыв] достигал порога, который формировал предпосылки для коммерции, для бизнеса. Сегодня такой ситуации нет”, - заверил зампред “Белгоспищепрома”.

В 2023 году, продолжил он, на всех четырех белорусских сахарных заводах переработали 5,28 млн тонн свеклы, из нее потом сделали около 670 тыс. тонн сахара. По данным Яковчица, из урожая 2022 года произвели 580 тыс. тонн сахара.

Представитель концерна пояснил, что белорусскому рынку нужно около 365–370 тысяч тонн сахара в год. “У нас достаточно сахара, в том числе до урожая следующего года”, - заверил зампред “Белгоспищепрома” на пресс-конференции агентства Sputnik.

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И дополнил, что даже намеков на ажиотаж сахара в Беларуси сегодня нет. Кроме того, в качестве экспортного ресурса заложено 290 тыс. тонн сахара.

“Мы ежегодно создаем страховые запасы, которые располагаем на складах заводов и торговых баз”, – резюмировал Яковчиц.

Кстати, в сентябре 2023 года председатель концерна “Белгоспищепром” Олег Жидков сообщал, что планировалось тогда собрать не менее 5 млн тонн сахарной свеклы и произвести из нее около 600 тыс. тонн сахара. То есть план перевыполнили. Жидков отмечал осенью 2023-го, что сахарный рынок в стране стабилен.

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