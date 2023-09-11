Что будет с ценами на сахар этой осенью? Рассказали в «Белгоспищепроме»

Опубликовано: 11.09.2023 08:47 , Обновлено: 11.09.2023

В Беларуси полным ходом идёт уборка сахарной свеклы нового урожая. Переработка этой сельхозкультуры начата практически на всех заводах. А что будет с ценами на сахар нового урожая? Об этом рассказал председатель концерна "Белгоспищепром" Олег Жидков.

В интервью гостелеканалу СТВ Жидков рассказал, что сахар нового урожая уже производят три белорусских завода. По его словам, в первые же дни уборки сахарной свеклы сельхозпредприятия отчитались о высокой урожайности этой культуры - в полтора раза выше, чем в прошлом году. С учетом хорошего состояния посевов, можно рассчитывать на хороший урожай по итогам сезона, заявил председатель “Белгоспищепрома.”

“С учетом тех погодных условий, которые благоприятно на сегодня складываются, мы планируем собрать не менее 5 млн тонн сахарной свеклы. Это позволит произвести порядка 600 тыс. тонн сахара, который мы планируем реализовать как на внутреннем рынке, так и на экспорт”, - рассказал он.

Руководитель “Белгоспищепрома” подчеркнул, что продовольственный рынок по сахару сейчас “стабилен” и “будет обеспечен более чем на 100%” по итогам сбора урожая сахарной свеклы.

В такой ситуации, которая складывается на рынке, по словам Жидкова, не вознкиает необходимости “корректировать стоимость” сахара в Беларуси. По его словам, сейчас повышать цены на сахар в стране не планируют.

Напомним, летом председатель концерна “Белгоспищепром” Олег Жидков заявил о “нестабильности” мирового рынка сахара, а ситуацию в Беларуси с производством этого продукта назвал “уникальной”. Жидков пообещал белорусам “создать оптимальный запас” сахара, чтобы избежать “ценовых потрясений” и поставить сахар на полки белорусских магазинов “в достаточном объеме”.

Хватит ли сахара белорусам в 2023 году? В Белгоспищепроме рассказали о «нестабильном мировом рынке»

[info_b]По данным Национального статистического комитета, в 2022 году из продовольственных товаров именно сахар-песок в годовом выражении подорожал больше всего. Цена на него выросла на 50,17%.

Согласно данным Белстата, в мае этого года средняя цена за килограмм сахара в Беларуси составляла 2,57 рубля, в мае прошлого года — 2,53 рубля, а в мае 2021 года — 1,71 рубля.

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