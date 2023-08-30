Белавиа» предупредила о временном прекращении продажи билетов
Компания «Белавиа» изменила процедуры бронирования и оформления авиабилетов. Связано это с проведением технических работ.
Дело в том, что «Белавиа» переходит на российскую систему бронирования авиабилетов «Леонардо».
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В связи с этим с 20:00 1 сентября в офисах продаж авиакомпании и агентов, на сайте, а также в мобильном приложении «Белавиа» будут временно недоступны бронирование, покупка, обмен и возврат авиабилетов, а также дополнительных услуг.
Авиакомпания планирует восстановить предоставление указанных сервисов 2 сентября.
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В «Белавиа» также предупредили: бронирования авиабилетов, не оплаченные к 20:00 1 сентября, будут аннулированы.
Напомним, ранее Телеграф писал, что «Белавиа» отключила важную онлайн-услугу для своих пассажиров:
«Белавиа» отключила важную онлайн-услугу для своих пассажиров