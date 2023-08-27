"Белавиа" отключила важную онлайн-услугу для своих пассажиров

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Опубликовано: 27.08.2023 16:10 , Обновлено: 31.03.2024

Белорусская авиационная компания "Белавиа" сообщила, что с 27 августа больше не работает онлайн-регистрация на рейсы по маршрутам авиакомпании. Пассажирам предложили регистрироваться только в аэропорту.

“Уважаемые пассажиры, в связи с техническими работами по переходу авиакомпании «Белавиа» на новые информационные системы будет временно недоступна услуга онлайн-регистрации на сайте авиакомпании. Регистрация на рейсы будет осуществляться на стойках в аэропорту”, - сообщили в авиакомпании.

В “Белавиа” при этом не назвали сроки, когда пассажиры смогут снова регистрироваться онлайн. Зато та посоветовали “заблаговременно прибывать в аэропорт для прохождения предполетных процедур: за 2 часа до вылета”.

Ранее Телеграф писал, что компания “Белавиа” объявила о приостановлении продажи дополнительных услуг на рейсы, которые вылетают с 1 сентября 2023 года. В компании заверили, что введенные ограничения — временные.

“Белавиа” запретила пассажирам выбирать место на самолёте. Что ещё будет нельзя с 1 сентября?