Belavia предложила белорусам скидку 30% в страну, где сейчас «много праздников»

Опубликовано: 23.08.2023 13:44 , Обновлено: 23.08.2023

Белорусская авиакомпания Belavia объявила о скидке в 30% на билеты в страну, в которой сейчас "много праздников".

Речь идет про рейсы в индийский город Дели. В компании уточнили, что период путешествия должен приходиться на даты с 25 августа по 9 сентября.

Belavia выставила на продажу самолет. Сколько просят?

Скидка предоставляется по промокоду FLYTODELHI30, который будет действовать по 24 августа включительно и только на сайте авиакомпании. Распространяется она на прямые рейсы из Минска в Дели и обратно.

“В это время в Индии много праздников”, - отметили в авиакомпания. Например, необычный для белорусов Ракхи с ритуалом омовения, фестиваль урожая Онам. Кроме того, в Индии с размахом отмечают День учителя.

Ранее Телеграм писал о том, что “Белавиа” запретила пассажирам выбирать место на самолёте и что ещё будет нельзя с 1 сентября:

“Белавиа” запретила пассажирам выбирать место на самолёте. Что ещё будет нельзя с 1 сентября?