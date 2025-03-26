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Белавиа предложила скидки на билеты в охваченную протестами страну

Белавиа предложила скидки на билеты в охваченную протестами страну
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Белорусский национальный авиаперевозчик «Белавиа» объявил о старте новой промо-акции на авиабилеты в Стамбул. Распродажа началась на фоне сообщений о продолжающихся акциях протеста в ряде городов Турции.

Согласно информации, опубликованной пресс-службой авиакомпании, приобрести билеты по сниженным ценам можно до 31 марта включительно. Сами поездки по этим билетам должны состояться в период до 31 мая 2025 года.

В рамках текущей акции «Промо» стоимость билетов на рейсы между Минском и Стамбулом заявлена от следующих сумм:

  • Минск — Стамбул : от 625 белорусских рублей (BYN) в одну сторону.
  • Стамбул — Минск : от 692 BYN в одну сторону.
  • Минск — Стамбул — Минск : от 1012 BYN туда-обратно.
  • Стамбул — Минск — Стамбул : от 1015 BYN туда-обратно.

Стоит отметить, что нынешней акции предшествовала другая распродажа билетов на стамбульском направлении, которая завершилась 21 марта. В рамках того предложения, действовавшего на поездки до 25 апреля 2025 года, стоимость билета из Минска в Стамбул начиналась от 631 белорусского рубля в одну сторону.

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«Белавиа» уточнила, что количество билетов по текущей акции ограничено. Найти их на сайте можно по тарифному бренду «Промо», который отмечен специальным значком в виде зелёного василька. Ввод промокода для получения скидки не требуется.

При этом в компании пошутили, что тот, кто не успеет приобрести акционный билет, будет «смотреть фото друзей из Стамбула».

Авиакомпания также обратила внимание на условия тарифа. При комбинировании «Промо» с другими тарифами (например, «Смарт») ко всему заказу будут применены правила тарифа «Промо». Кроме того, на билеты, купленные по этой акции, не распространяются скидки для детей в возрасте до 12 лет.

К слову, это предложение появилось в то время, когда из Турции поступает информация о нестабильной обстановке и протестных акциях в некоторых регионах страны, включая Стамбул. Об этом рассказывали журналисты Telegraf.news. В официальном сообщении «Белавиа» о старте акции текущая ситуация в пункте назначения не комментируется.

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