В Турции разгорелись крупнейшие за 10 лет протесты. Что известно?

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Опубликовано: 23.03.2025 10:24 , Обновлено: 23.03.2025

Прокуратура Турции рано утром в воскресенье потребовала, чтобы задержанный мэр Стамбула Экрем Имамоглу, главный соперник президента Реджепа Тайипа Эрдогана, был официально арестован по обвинению в коррупции и связях с терроризмом. Тем временем, на улицах страны не утихали протесты. В полиции сообщили о сотнях задержанных.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что 323 человека были задержаны после акций протеста в субботу вечером. Ранее он пообещал: “Не будет терпимости к тем, кто стремится нарушить общественный порядок, угрожает миру и безопасности людей и стремится к хаосу и провокациям”.

























В настоящее время суд должен решить, будут ли предъявлены обвинения популярному оппозиционеру и заключен ли он в тюрьму до суда.

Обновлено Мэр Стамбула Имамоглу арестован по решению суда.

В субботу полиция допрашивала Имамоглу около пяти часов в рамках расследования обвинений в пособничестве запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщила газета Cumhuriyet. Днем ранее его допрашивали в течение четырех часов по обвинению в коррупции. На обоих допросах мэр отверг все обвинения.

Позже он был доставлен в здание суда для допроса прокурорами вместе с примерно 90 другими людьми, которые также были задержаны вместе с ним.

Власти перекрыли доступ к зданию суда, построив баррикады на местных дорогах и закрыв близлежащие станции метро. Были задействованы сотни полицейских и более десятка грузовиков с водометами. Тем не менее, сотни людей собрались перед зданием, выкрикивая: “Права, закон, справедливость!”

Другие собрались у здания мэрии Стамбула или вышли на улицы, чтобы осудить задержание мэра, в ходе четвертой ночи общенациональных протестов, ставших крупнейшей волной уличных демонстраций в Турции более чем за десятилетие.

Местные СМИ сообщили, что демонстрации были в основном мирными. Однако не везде. Группа протестующих, пытавшихся прорваться через баррикады на главную площадь Стамбула, бросала файеры, камни и другие предметы в полицию, которая в ответ применила перцовый газ. По словам некоторых демонстрантов, в них стреляли резиновыми пулями. Полиция также применила водометы и слезоточивый газ для разгона демонстрантов в Анкаре.

Ранее президент Турции Эрдоган заявил, что правительство не потерпит уличных протестов, и обвинил оппозиционную партию в связях с коррупцией и террористическими организациями.

Администрация губернатора Стамбула объявила, что продлевает запрет на демонстрации до 26 марта, и ввела ограничения на въезд и выезд транспортных средств, которые, как считается, перевозят людей, “которые могут участвовать в незаконной деятельности”.

Эрдоган в субботу обвинил руководство оппозиционной партии НРП в том, что оно превратило партию “в аппарат для оправдания горстки муниципальных грабителей, ослепленных деньгами”. Он также обвинил ее в том, что она “делает все, чтобы нарушить общественный порядок, поляризовать нацию”.

Арест Имамоглу произошел всего за несколько дней до того, как он, как ожидалось, был выдвинут кандидатом в президенты от оппозиционной Народно-республиканской партии на праймериз в воскресенье. Озел сказал, что праймериз, в которых могут принять участие около 1,5 миллионов делегатов, пройдут в соответствии с планом в воскресенье.

В свою очередь, в аккаунте X задержанного Имамоглу появился призыв к общественности охранять урны для голосования на воскресных праймериз: “Не забывайте: они очень боятся вас и вашего демократического права голоса”.

В более раннем сообщении Имамоглу назвал свой арест “государственным переворотом” и обвинил правительство в эксплуатации судебной системы и ухудшении проблемной экономики страны.