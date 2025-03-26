Полиция Турции арестовала 1400 протестующих. Что известно?

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Опубликовано: 26.03.2025 11:27 , Обновлено: 26.03.2025

Министр юстиции Йылмаз Тунч пообещал, что те, кто подстрекает к беспорядкам на улицах в ответ на арест мэра Стамбула и главного конкурента президента Турции Эрдогана - Экрема Имамоглу - будут привлечены к ответственности. Тем временем, в МВД страны объявили о более, чем 1400 задержанных.

“В правовом государстве правовая защита осуществляется не на улицах. Вандалы, устроившие беспорядки на улицах, устанавливаются один за другим. Любой, кто совершит преступление, будет привлечен к ответственности перед правосудием. Мы будем продолжать обеспечивать общественный порядок”, - заявил Тунч в Анкаре 25 марта.

Подчеркнув, что насильственные демонстрации в корне несовместимы с правами человека, Тунч выступил с предупреждением против “терроризирования” улиц.

Он также раскритиковал главу оппозиционной партии НРП Озела за его призыв к экономическому бойкоту. “Призыв к бойкоту является прямым нападением на нашу экономику. Враждебное отношение к учреждениям СМИ является посягательством на свободу прессы”, - заявил он.

Что говорят в оппозиции?

Напомним, что 24 марта глава главной оппозиционной партии Турции - Народно-республиканская партия (НРП) - Озел прямо обвинил группу медийных корпораций в сотрудничестве с правительством, и что они игнорируют оппозицию, и призвал общественность бойкотировать их.

Тем временем, правозащитные организации и ООН осудили аресты и применение силы полицией к протестующим.

Мэр Станбула Имамоглу был одним из более чем 100 человек, задержанных на прошлой неделе в рамках расследования. Среди других арестованных были политики, журналисты и бизнесмены.

Его арест не препятствует выдвижению его кандидатуры или избранию президентом, но он не сможет баллотироваться, если будет признан виновным по какому-либо из выдвинутых против него обвинений. Подавляющее большинство избирателей проголосовали на партийных праймериз за него как за кандидата от НРП на президентских выборах 2028 года, а это около 15 млн человек по всей стране.

Партия объявила поздно вечером в понедельник, что, по оценкам, 1,7 млн ее членов, плюс 13 млн беспартийных, поддержали кандидатуру Имамоглу в качестве официального кандидата на следующих президентских выборах.

В заявлении из тюрьмы Имамоглу сказал, что “рекордный уровень участия” в праймериз сделал его “очень счастливым”.

В отдельном заявлении на X его соратник Озел пожаловался на попытки “подавить” голос оппозиции правительством, которое пыталось распорядиться о закрытии сотен аккаунтов в социальных сетях на платформе X.













Тем временем принадлежащая Илону Маску соцсеть объявила о своих возражениях против “многочисленных судебных постановлений Турецкого управления по информационным и коммуникационным технологиям о блокировке более 700 аккаунтов новостных организаций, журналистов, политических деятелей, студентов и других лиц в Турции”.

[inf]Имамоглу рассматривался оппозицией как единственный политик, который мог бы бросить серьезный вызов Эрдогану, который доминирует в политике Турции с 2003 года, сначала как премьер-министр, а затем как президент.

При этом протестующие представляют широкий идеологический спектр, включая представителей как правого, так и левого толка. А сами протесты проходят на фоне экономического кризиса. Курс турецкой лиры по отношению к доллару США упал на 16,3% за три дня после ареста Имамоглу[/inf]

Поздно вечером в воскресенье в Стамбуле и Анкаре произошли столкновения протестующих с полицией. Турецкий телеканал Halk TV сообщил, что несколько человек были задержаны.

В понедельник утром несколько турецких СМИ также сообщили, что были задержаны по меньшей мере три журналиста.

В свою очередь, Корреспондент Al-Jazeera Аксель Заимович сообщил, что правительство развернуло самую массовую группировку полиции по всему Станбулу и близлежащим районам.