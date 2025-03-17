Скидка до 372 рублей. «Белавиа» объявила распродажу билетов, но только в два города

Опубликовано: 17.03.2025 16:33 , Обновлено: 17.03.2025

Авиакомпания «Белавиа» до 21 марта включительно предложила специальные цены на авиабилеты по двум направлениям: Минск — Стамбул и Минск — Дели.

По направлению Минск — Стамбул стоимость билета в одну сторону начинается от 631 белорусского рубля. Период путешествия по акционной цене — до 25 апреля 2025 года. Без акции стоимость билета составляет 768,41 рубля в одну сторону, таким образом, скидка составляет примерно 18%. В обратном направлении при использовании акционного тарифа, можно купить билет от 697,36 (против 870,36 без скидок) — дисконт составляет примерно 20%.

На рейсы Минск — Дели билеты в одну сторону доступны по цене от 529 белорусских рублей. Период путешествия по специальному тарифу — до 30 апреля 2025 года. Обычная цена билета на этом направлении — 871,2 рубля (экономия составит около 39%). Билет обратно, с применением акции, можно приобрести за 609,96 рублей (против 982,71 рубля, экономия — около 38%)

Количество билетов по акции ограничено.

Приобрести билеты по сниженным ценам можно без использования промокода, выбрав тариф «Промо» при бронировании. На сайте авиакомпании билеты по специальным ценам отмечены зелёным значком василька.

Важно отметить, что к билетам, приобретённым по тарифу «Промо», не применяются скидки для детей до 12 лет.

Также стоит учитывать, что при покупке билетов в обе стороны (туда и обратно) применяются дополнительные скидки и цена может быть ещё ниже. Так, к примеру, акционный билет в Дели уже стоит 472,2 рубля.

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