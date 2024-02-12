«Белавиа» объявила специальные цены на «романтические направления». Куда предложили полететь?
Белорусский авиаперевозчик объявил о появлении тарифа «ПРОМО» «на самые романтические направления». Куда можно улететь по «специальным ценам», до какого числа купить билеты и что включили в стоимость?
Накануне Дня святого Валентина «Белавиа» пригласила воспользоваться тарифом «ПРОМО» по специальным ценам. Вот предложения.
- Минск-Стамбул – 149 евро (туда-обратно – 229 евро);
- Минск-Сочи – 99 евро (туда-обратно – 179 евро);
- Минск-Калининград – 69 евро (туда-обратно – 109 евро).
Также перевозчик предложил маршруты для тех, кто летит через Минск (туда и обратно):
- Калининград – Минск –Ереван/Баку/Батуми/Кутаиси/Тбилиси/Стамбул/Дели/Астана/Ташкент/Дубай/Шарджа;
- Сочи – Минск – Дели/Астана/Ташкент;
- Стамбул – Минск – Москва/Санкт-Петербург/Калининград/Казань.
Период путешествия указали такой. Для прямых рейсов – по 25.04.2024; для транзитных – по 31.03.2024.
«Белавиа» уточнила, что специальные цены актуальны до конца недели.
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Перевозчик попросил учесть, что:
- купить билеты можно по 18.02.2024 включительно;
- количество мест ограничено;
- вводить промокоды не нужно, специальная цена уже обозначена брендом «ПРОМО»;
- максимальный срок пребывания в пункте назначения по акционным билетам – месяц;
- тариф «Промо» можно комбинировать с другими (пример: из Минска в Сочи вы приобретаете акционный билет, назад – по любому другому тарифу). К комбинированным авиабилетам применяются правила обмена/возврата тарифного бренда «ПРОМО»;
- указанные цены уже включают таксы и сборы.
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