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«Белавиа» объявила специальные цены на «романтические направления». Куда предложили полететь?

«Белавиа» объявила специальные цены на «романтические направления». Куда предложили полететь?
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Белорусский авиаперевозчик объявил о появлении тарифа «ПРОМО» «на самые романтические направления». Куда можно улететь по «специальным ценам», до какого числа купить билеты и что включили в стоимость?

Накануне Дня святого Валентина «Белавиа» пригласила воспользоваться тарифом «ПРОМО» по специальным ценам. Вот предложения.

  • Минск-Стамбул – 149 евро (туда-обратно – 229 евро);
  • Минск-Сочи – 99 евро (туда-обратно – 179 евро);
  • Минск-Калининград – 69 евро (туда-обратно – 109 евро).

Также перевозчик предложил маршруты для тех, кто летит через Минск (туда и обратно):

  • Калининград – Минск –Ереван/Баку/Батуми/Кутаиси/Тбилиси/Стамбул/Дели/Астана/Ташкент/Дубай/Шарджа;
  • Сочи – Минск – Дели/Астана/Ташкент;
  • Стамбул – Минск – Москва/Санкт-Петербург/Калининград/Казань.

Период путешествия указали такой. Для прямых рейсов – по 25.04.2024; для транзитных – по 31.03.2024.

«Белавиа» уточнила, что специальные цены актуальны до конца недели.

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Перевозчик попросил учесть, что:

  • купить билеты можно по 18.02.2024 включительно;
  • количество мест ограничено;
  • вводить промокоды не нужно, специальная цена уже обозначена брендом «ПРОМО»;
  • максимальный срок пребывания в пункте назначения по акционным билетам – месяц;
  • тариф «Промо» можно комбинировать с другими (пример: из Минска в Сочи вы приобретаете акционный билет, назад – по любому другому тарифу). К комбинированным авиабилетам применяются правила обмена/возврата тарифного бренда «ПРОМО»;
  • указанные цены уже включают таксы и сборы.

Ранее Телеграф писал, что возобновились чартерные рейсы из Гомеля в Египет.

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И из Витебска в Египет.

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