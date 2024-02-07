«Белавиа» возобновила полеты из Витебска в Египет

Опубликовано: 07.02.2024 19:55 , Обновлено: 31.03.2024

О возобновлении чартерных полетов с аэродрома в Витебске до аэропорта Шарм- эль-Шейх сообщил национальный авиаперевозчик.

«Белавиа» вернулась в витебский аэропорт спустя несколько лет. «Ранее мы выполняли отсюда регулярные рейсы в Калининград и чартерные в Турцию, Египет, Болгарию. Так что «снова здравствуй, Витебск!», – написали в пресс-службе компании.

И уточнили, что рейсы будут выполняться три раза в месяц с вылетом в 16:00 и прилетом в 21:35.

«Белавиа» вернулась в витебский аэропорт спустя 6 лет.

Ранее Телеграф писал, что «Белавиа» объявила о запуске прямых рейсов из Гомеля в Санкт-Петербург. Первый самолёт по маршруту запланирован на 22 марта, а билеты уже можно приобрести как на сайте компании, так и в офисе продаж и у агентов.

«Белавиа» запустила прямые рейсы из Гомеля в Питер. По чем билет и сколько лететь?

А еще раньше мы сообщали о возобновлении чартерных рейсов из Гомеля в Египет.

Возобновились чартеры из Гомеля в Египет – Минтранс. Сколько лететь?