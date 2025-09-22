«Белавиа» дала 3 дня, чтобы купить билеты со скидкой 50% по ещё двум туристическим маршрутам

Опубликовано: 22.09.2025 15:16 , Обновлено: 22.09.2025

Компания "Белавиа" включила ещё два популярных туристических направления в свою сентябрьскую промо-акцию. В ближайшие три дня, пока не закончится акция, купить билеты с 50%-ной скидкой также можно на вылет из Минска в турецкий Стамбул и грузинский Тбилиси.

В компании сообщили, что нынешнее пополнение промо-маршрутов будет финальным, то есть ожидать новых акционных предложений в рамках этой промо-акции не стоит. Завершится промо-кампания в эту среду, 24 сентября. Это будет последний день, когда национальный авиаперевозчик урежет свои минимальные тарифы на половину.

Ранее 50%-ные скидки были объявлены на билеты в индийский Дели, китайский Урумчи, российские Питер, Сочи и Москву, а также грузинские Батуми с Кутаиси. При наличии акционных билетов, их также можно забронировать до конца акции. Сегодня к этим маршрутам добавили ещё два курортных города, популярных у белорусских туристов:

Стамбул - по цене от 1007 рублей за билет из Минска и обратно,

Тбилиси - от 844 рублей за билет из Минска и обратно.

От 300 рублей туда и обратно. «Белавиа» на 10 дней объявила скидку 50% на билеты по трём туристическим маршрутам

Как и в случае с остальными акционными билетами, количество билетов, доступных для заказа по промо-тарифу, ограничено.

Напомним, нынешние промотарифы предложены для путешествий на период до 25 октября. Такие билеты впоследствии нельзя будет вернуть или обменять. Сама скидка не распространяется на таксы и сборы, а действует только непосредственно на тариф компании.

[inf]С другими ограничениями на билеты по промо-тарифу можно подробнее ознакомиться на сайте компании по ссылке.[/inf]

От 205 рублей. «Белавиа» включила ещё 4 популярных маршрута в акцию с 50%-ной скидкой на билеты

Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе глава МИД Литвы Кястутис Будрис прокомментировал последние события в американо-белорусских отношениях, в том числе снятие санкций с национальной авиакомпании “Белавиа”. Пойдет ли Евросоюз по пути США и отменит ли хотя бы часть ограничений?

Полетит ли «Белавиа» в Европу, а европейские самолёты в Беларусь? В МИД Литвы спрогнозировали реакцию ЕС на решение США