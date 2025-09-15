От 300 рублей туда и обратно. «Белавиа» на 10 дней объявила скидку 50% на билеты по трём туристическим маршрутам

Опубликовано: 15.09.2025 16:22 , Обновлено: 15.09.2025

Компания "Белавиа" объявила 10-дневную акцию, в рамках которой у пассажиров будет возможность приобрести билеты по промо-тарифу со скидкой до 50%. Пока в акционном списке - три популярных туристических направления, однако в компании пообещали расширить его в течение акции.

Итак, уже с сегодняшнего дня, 15 сентября, приобрести билет, оплатив лишь половину стоимости стандартного минимального тарифа, можно в три города (цены указаны за тариф туда и обратно):

индийский Дели - от 1294 рубля,

китайский Урумчи - от 926 рублей,

российский Санкт-Петербург - от 337 рублей из Минска, от 308 рублей - из Бреста, от 300 рублей - из Гомеля.

Промотарифы на путешествия на период до 25 октября будут действовать по 24 сентября включительно и в компании пообещали ещё пополнить список направлений, куда можно слетать по выгодной цене.

В пресс-службе “Белавиа” уточнили, что купить билет, воспользовавшись промотарифом, можно на официальном сайте, в офисах продаж и у агентов и только в одну сторону. Однако на такие билеты распространяются некоторые важные ограничения. В частности:

скидка не распространяется на таксы и сборы, а действует только на сам тариф,

к таким билетам нельзя дополнительно применить стандартную скидку для детей в возрасте от 2 до 12 лет,

такие билеты впоследствии нельзя будет вернуть или обменять,

количество мест на определённом рейсе, которые можно купить по промотарифу, ограничено.

[inf]С другими ограничениями на билеты по промо-тарифу можно подробнее ознакомиться на сайте компании по ссылке.[/inf]

Также клиентам компании, желающим приобрести билеты по выгодной цене, следует учесть, что в период действия акций и ограниченного количества самих билетов не исключён ажиотаж и наплыв посетителей на официальном сайте перевозчика. Во во время предыдущих подобных акций сайт авиакомпании зачастую работал нестабильно и с ошибками, поэтому при бронировании билетов пассажирам следует запастись терпением.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Соединённые Штаты Америки сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа». Об этом на встрече в Минске заявил специальный представитель Президента США Дональда Трампа Джон Коул. Кадры встречи показал телеграм-канал «Пул Первого».

США сняли санкции с «Белавиа»

Позднее Министерство финансов США (Департамент казначейства) опубликовало документ, который разрешает транзакции с белорусской авиакомпанией «Белавиа». Это стало юридическим подтверждением заявлений, сделанных ранее американским представителем Джоном Коулом на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Минфин США раскрыл детали снятия санкций с «Белавиа»