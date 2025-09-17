От 205 рублей. «Белавиа» включила ещё 4 популярных маршрута в акцию с 50%-ной скидкой на билеты

Опубликовано: 17.09.2025 13:30 , Обновлено: 17.09.2025

Компания "Белавиа", как и обещала, добавила новые маршруты в свою сентябрьскую промо-акцию. Теперь билеты по промо-тарифу со скидкой до 50% до 24 сентября можно приобрести ещё по четырём популярным у туристов направлениям. Стоимость тарифов стартует от 205 рублей за билет туда и обратно.

К индийском Дели, китайскому Урумчи и российскому Питеру в своё акционное предложение 17 сентября компания добавила ещё два грузинских курорта и два российских города - столичную Москву и туристический Сочи, где ещё не завершился бархатный сезон.

В компании озвучили минимальную стоимость тарифов с 50%-ной скидкой по данным направлениям (цены указаны за билет туда и обратно):

Батуми - от 800 рублей,

Кутаиси - от 782 рублей,

Сочи - от 679 рублей,

Москва - от 256 рублей из Минска, от 226 рублей из Бреста, от 205 рублей из Могилёва и Гомеля.

В “Белавиа” подчеркнули, что количество билетов, выделенных для промо-акции, по каждому из направлений ограничено. Сами промотарифы будут действовать по 24 сентября включительно, а путешествие по купленным билетам ограничиваются одним месяцем, то есть до 25 октября.

Ранее Telegraf.news рассказывал, какие важные ограничения действуют на билеты, купленные по промо-тарифам, помимо того, что скидка не распространяется на таксы и сборы, а действует только на сам тариф.

От 300 рублей туда и обратно. «Белавиа» на 10 дней объявила скидку 50% на билеты по трём туристическим маршрутам