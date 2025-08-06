"Беларусбанк" запустил международные "молодежные карты" с кэшбэком

Опубликовано: 06.08.2025 09:34 , Обновлено: 06.08.2025

В крупнейшем белорусском банке "Беларусбанк" сообщили, что запустили новый продукт, нацеленный на молодежь. Видимо, поэтому в рамках виртуальных карт "Лайм" финучреждение предложило "международный" формат и кэшбэк даже с заграничных покупок.

Суть нового продукта - бонусная программа, к которой можно присоединиться на специально созданном сайте lime-card.by. “Беларусбанк” пообещал, что владельцы новых карт смогут получать баллы до 3% от суммы оплаты на “популярных маркетплейсах” (МСС-код 5300) и 1% за покупки в Беларуси и за границей.

[infp]Код MCC500 означает, что покупки производится в крупных магазинах с широким ассортиментом. Для примера, такой код назначается для транзакций в пользу:

21vek.by,

Ozon.by,

Wildberries.by

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Беларусбанк объявил акцию для владельцев карточек. Бонус за «пропажу» денег в июле?

Также в банке заверили, что клиенты в возрасте до 30 лет (включительно) могут получить при регистрации в программе бонус в 5 баллов.

Бонусы не равно деньги?

Впрочем, накопленные баллы не станут деньгами в прямом смысле этого слова. Согласно заявлению “Беларусбанка”, их можно будет потратить только на определенный список покупок:

Обменять на скидочные сертификаты в некоторых магазинах;

Оплатить мобильную связь и онлайн-ТВ;

Неуказанные другие возможности.

Оформление и выпуск виртуальной банковской карточки Mastercard будет бесплатным (срок действия 3 года). Счёт будет в белорусских рублях. Платить же каждый месяц за обслуживание карты нужно будет тем белорусам кто будет тратить менее 500 рублей.

Ранее Telegraf.news писал, что популярный маркетплейс Wildberries объявил о запуске своей бонусной программы “WB Клуб” в Беларуси. Узнали, что кроме дополнительных скидок для тех, кто “покупает больше и чаще”, даёт участие в клубе и во сколько обойдётся подписка белорусскими пользователям.

Wildberries пообещал белорусам дополнительные скидки до 31%. Но за них придётся заплатить

Тем временем, банк БелВЭБ обратился к своим клиентам с просьбой посетить сервисный офис и внести изменения в договоре на обслуживание в системах дистанционного банкинга, а именно — указать другой номер телефона. Узнали, кому перестанут присылать СМС-уведомления, если не выполнят эту просьбу.

Один из белорусских банков потребовал от клиентов сменить номер телефона в договоре