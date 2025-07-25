Беларусбанк объявил акцию для владельцев карточек. Бонус за "пропажу" денег в июле?

Опубликовано: 25.07.2025 15:50 , Обновлено: 25.07.2025

На официальном ТГ-канале Беларусбанка появилось объявление, что банк объявил акцию для держателей некоторых банковских карт. Можно предположить, что так в банке решили извиниться за "пропажу" денег со счетов почти на сутки, хотят вину за это на себя взял Банковский процессинговый центр (БПЦ). Но это не точно.

“Мы очень любим наших клиентов, поэтому придумали кое-что приятное”, - так пояснили в банке акцию для клиентов, не упоминая июльский эксцесс.

Суть ее простая: ежемесячное вознаграждение за обслуживание карточек банка в июле составит всего 1 копейку по таким карточкам:

«Шчодрая»;

Mastercard Standard «Магнит»;

Mastercard Standard карточки рассрочки «Магнит»;

Visa Gold и Visa Signature Клуба «Леди»;

Visa Platinum Клуба «Свои»;

Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite, Mastercard WorldBlack Edition, Белкарт Максимум Клуба «Персона».

Сразу после сбоя некоторые клиенты пострадавших банков и вправду заговорили о компенсациях: “Если у них есть совесть, то они должны всем сделать какие-то бонусы после этого, а не считать себя и дальше выше всех».

«Почему сбой все время снимает?» — Белорусы потребовали бонусы за пропажу денег на картах. Что говорят в банках?

Ранее Telegraf.news писал, что зампредседателя правления Национального банка Андрей Картун прокомментировал масштабный технический сбой, из-за которого у клиентов ряда белорусских банков возникли проблемы со счетами.

Чиновник заверил, что произошедшее не было «никакой вирусной атакой или взломом системы». Причиной, по его словам, стал «технический сбой», который случился во время «очередного планового обновления системы» Банковского процессингового центра.

В Нацбанке объяснили, куда «пропадали» деньги с карт белорусов