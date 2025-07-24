Один из белорусских банков потребовал от клиентов сменить номер телефона в договоре

Опубликовано: 24.07.2025 15:42 , Обновлено: 24.07.2025

Банк БелВЭБ обратился к своим клиентам с просьбой посетить сервисный офис и внести изменения в договоре на обслуживание в системах дистанционного банкинга, а именно - указать другой номер телефона. Узнали, кому перестанут присылать СМС-уведомления, если не выполнят эту просьбу.

Дело в том, что с 12 июля Банк БелВЭБ изменил условия обслуживания в системах дистанционного банкинга. В новой версии договора (с ней можно подробно ознакомиться на сайте компании по ссылке) теперь чётко прописано, что SMS-сообщения и Push-уведомления банк может присылать исключительно на номер мобильного телефона, зарегистрированный в сети оператора сотовой подвижной электросвязи Беларуси.

Таким образом, если в клиентском договоре указан номер иностранного мобильного оператора, СМСки приходить с 12 июля не будут. Чтобы возобновить получение сообщений, необходимо придти в офис и подписать новую редакцию договора, указав новый номер - одного из белорусских мобильных операторов.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на этих выходных клиенты сразу двух белорусских банков могут столкнуться с проблемами с банковскими картами. Банки заблаговременно предупредили своих клиентов о плановых технологических работах, из-за которых на какое-то время карты окажутся недоступны. Узнали, когда отключат банкоматы и инфокиоски, а когда в отделениях не смогут обслужить даже за наличные.

Белорусские банки предупредил о многочасовых техработах в выходные. Кому запасаться наличными?