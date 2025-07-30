Wildberries пообещал белорусам дополнительные скидки до 31%. Но за них придётся заплатить

Опубликовано: 30.07.2025 10:10 , Обновлено: 30.07.2025

Популярный маркетплейс Wildberries объявил о запуске своей бонусной программы "WB Клуб" в Беларуси. Узнали, что кроме дополнительных скидок для тех, кто "покупает больше и чаще", даёт участие в клубе и во сколько обойдётся подписка белорусскими пользователям.

Как сообщили в пресс-службе Wildberries порталу Telegraf.news, “WB Клуб”, запущенный в России год назад, теперь доступен и пользователям из Беларуси. Для участия нужно оформить платную подписку. Первый месяц в клубе белорусам предложили практически бесплатно - всего за 9 копеек, а в дальнейшем, чтобы получать клубные “плюшки”, придётся платить от 5,42 рубля в месяц.

Что даёт участие в “WB Клубе”?

Главное, разумеется, это повышенные скидки на товары. Дополнительные скидки для участников клуба, как пообещали в компании, могут достигать 31% , но выгода этим не ограничивается: клубные скидки суммируются с другими скидками.

Товары со скидками для WB Клуба будут для удобства пользователей собраны в отдельный раздел “Клубные скидки” , который будут видеть только подписчики. Пользователи могут попасть в него как из каталога, так из личного профиля.

В компании пояснили, что продавцы на платформе сами добавляют свои товары для подписчиков “WB Клуба” и самостоятельно устанавливают размер скидки. “Для них участие в “WB Клубе” это возможность продвигать свои товары среди лояльной аудитории, которая покупает больше и чаще”, - пояснили в компании.

Кроме того, подписчикам “WB Клуба” пообещали выделенную линию поддержки. Обращения на эту линию будут обрабатываться отдельной группой операторов, что должно ускорить процесс обработки запросов.

Дополнительной “плюшкой” для участников клуба станет возможность сделать свой аккаунт заметнее в “Отзывах” и “Вопросах” - напротив имени пользователя появится специальный значок участника “WB Клуба”.

В будущем для участников клуба в компании также пообещали дополнительно доступ к предложениям внешних партнеров платформы.

Ранее Telegraf.news рассказал, что один из продавцов, работающих с торговой площадкой Wildberries, объяснила, какие три понижающих фактора могут влиять на цену товара, и назвала самое выгодное для пользователей время для покупок.

Продавец назвала три скидки, которые влияют на цену на WB. Когда самое выгодное время для покупки?