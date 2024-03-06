Беларусь заняла 4-е место в ЕАЭС по уровню зарплат. Где получают больше, а где меньше?
Данные по зарплатам за 2023 год в Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и России опубликовала Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). Как эти пять стран расположились в зарплатном рейтинге ЕАЭС?
По информации ЕЭК, за 12 месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022- го среднемесячная номинальная зарплата выросла во всех пяти странах ЕАЭС. И реальная – скорректированная на индекс потребительских цен на товары и услуги – тоже.
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Самые высокие темпы роста среднемесячной реальной заработной платы ЕЭК отметил в Армении (112,4%) и Беларуси (111,0%).
Средняя зарплата в Минске в январе превысила $800. А что в регионах?
Вот зарплатный рейтинг согласно предварительным расчетам ЕЭК (в долларах):
- Россия ($871);
- Казахстан ($791);
- Армения ($688);
- Беларусь ($634);
- Кыргызстан ($379).
[inf]Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) получает данные по зарплатам в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) от национальных статистических органов каждой страны-члена.[/inf]
Ранее Телеграф писал, что Александр Лукашенко 1 марта озвучил крайний срок, когда новоизбранные белорусские депутаты должны полноценно приступить к исполнению своих обязанностей. Он также рассказал, где депутаты будут получать полагающуюся им зарплату.
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