Беларусь заняла 4-е место в ЕАЭС по уровню зарплат. Где получают больше, а где меньше?

Опубликовано: 06.03.2024 12:04 , Обновлено: 06.03.2024

Данные по зарплатам за 2023 год в Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и России опубликовала Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). Как эти пять стран расположились в зарплатном рейтинге ЕАЭС?

По информации ЕЭК, за 12 месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022- го среднемесячная номинальная зарплата выросла во всех пяти странах ЕАЭС. И реальная – скорректированная на индекс потребительских цен на товары и услуги – тоже.

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Самые высокие темпы роста среднемесячной реальной заработной платы ЕЭК отметил в Армении (112,4%) и Беларуси (111,0%).

Средняя зарплата в Минске в январе превысила $800. А что в регионах?

Вот зарплатный рейтинг согласно предварительным расчетам ЕЭК (в долларах):

Россия ($871); Казахстан ($791); Армения ($688); Беларусь ($634); Кыргызстан ($379).

[inf]Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) получает данные по зарплатам в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) от национальных статистических органов каждой страны-члена.[/inf]

Ранее Телеграф писал, что Александр Лукашенко 1 марта озвучил крайний срок, когда новоизбранные белорусские депутаты должны полноценно приступить к исполнению своих обязанностей. Он также рассказал, где депутаты будут получать полагающуюся им зарплату.

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