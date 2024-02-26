Средняя зарплата в Минске в январе превысила $800. А что в регионах?

Опубликовано: 26.02.2024 13:27 , Обновлено: 25.03.2024

Средняя зарплата за январь в Беларуси, по данным Белстата, составила 1,991 тыс. рублей до вычета налогов (около $630 по курсу Нацбанка на 31 января).

Как рассказали в Белстате, среди регионов в первом месяце 2024 года лидировала Минская область: там номинальная начисленная зарплата составила 2011 рублей. Аутсайдером стала Могилевщина (1666).

Минская область – 2011 (около $632 по курсу Нацбанка на 31 января);

Гомельская область – 1827 ($575,05);

Гродненская область – 1763 ($554,9);

Брестская область – 1739 ($547);

Витебская область – 1668 ($525);

Могилевская область – 1666 ($524);

В Минске в среднем зарабатывали по 2697 рублей ($849).

Самой высокооплачиваемой сферой деятельности стала «Информация и связь» (5182 тыс.). Около вершины расположились «Финансовая и страховая деятельность» (3533), «Профессиональная, научная и техническая деятельность» (2,367), «Строительство» (2180) и «Промышленность» (2174).

Меньше всего в январе зарабатывали сотрудники в сферах административных и вспомогательных услуг (1388 тыс.); услуг по временному проживанию и питанию (1441); образования (1447); творчества, спорта, развлечений и отдыха (1450); предоставления прочих видов услуг (1532).

В декабре 2023 года средняя номинальная зарплата в Беларуси составила 2,271 тыс. рублей, то есть на 280 рублей выше январской. Такую разницу можно объяснить предпраздничными выплатами. В сравнении с ноябрьскими цифрами (1975 тыс.) в первый месяц 2024-го показатели выросли на 16 рублей.

[info_b]Номинальная начисленная заработная плата – плата исполнителю за определенный объем работы или отрезок рабочего времени, выраженная в денежных единицах и зафиксированная документально, до вычета налогов.[/info_b]

Ранее Телеграф приводил данные о средней зарплате в Беларуси за ноябрь 2023 года.

Разница с Минском больше 1000 рублей. В Белстате рассказали, где белорусы зарабатывают меньше всех