Беларусь вышла в лидеры в ЕАЭС по росту цен на сельхозпродукцию

📊 Анализ

Опубликовано: 05.12.2022 11:52 , Обновлено: 05.12.2022

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) опубликовала данные о росте цен на сельскохозяйственную продукцию в странах Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия). Оказалось, что в Беларуси они выросли намного больше, чем в других странах.

В среднем, в ЕАЭС цены на сельхозпродукцию в октябре упали на 0,6%. Однако с начала года все равно выросли на 0,4%. Беларусь в то же время выбивается из средней статистики. Цены на продукцию АПК в Республике с начала года выросли на 23,1%, уверены в ЕЭК. В то же время, в Армении, Кыргызстане и России цены в январе-октябре снизились на 16,4%, 6,6% и 2,8%. Выросли, однако, в Казахстане на 9,3%.

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Для сравнения, если в общем по странам ЕАЭС продукция растениеводства упала в цене на 5,7%, то в Беларуси она выросла на 16,8%. В Казахстане тоже был рост +9,1%. А вот в Армении цены упали на 27,5%, Кыргызстане — 16,6%, России — 9,3%.

Цены на продукцию животноводства в ЕАЭС за январь-октябрь выросли на 4,9%. Однако в Беларуси рост был сразу на 24,7%, в Армении — +12,7%, Казахстане — +10%, Кыргызстане — +4,8%, России — +2,5%.

Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко 25 ноября прибыл в Гомель, чтобы разобраться, почему сельское хозяйство в области упало на 13% за последние пять лет. По его словам, 2023 год будет “лакмусовой бумажкой”, потому что “дальше так жить нельзя”.

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А гтсударственный телеканал СТВ сообщил, что в Беларуси не смогли выполнить планы по закладке в стабфонды урожая. Ранее дату 15 ноября как крайний срок назвал министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло.

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