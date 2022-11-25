Лукашенко рассказал в Гомеле, почему "дальше так жить нельзя"

Опубликовано: 25.11.2022 11:04 , Обновлено: 25.11.2022

Александр Лукашенко 25 ноября прибыл в Гомель, чтобы разобраться, почему сельское хозяйство в области упало на 13% за последние пять лет. По его словам, 2023 год будет "лакмусовой бумажкой", потому что "дальше так жить нельзя".

По его словам АПК Гомельской области упустил выгоды порядка 100 миллионов рублей. Что, считает Александр Лукашенко, “деньги немалые”. “Особенно прискорбно, что провальная ситуация не только в этом году За последние пять лет сельскохозяйственное производство в области снизилось более чем на 13%. В то время как в целом по республике обеспечен рост на четыре процента”, - заявил он.

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Он приказал чиновникам не ссылаться на погоду, песок, ветер, и еще на “какую-то зараза”, а “сжать зубы”. А ещё предложил собравшимся воспринимать его речь “по-мужски”, даже женщинам.

“Каждый из вас после этой встречи должен вернуться в свой район, в свое хозяйство, чтобы трудиться очень много и напряжённо. С полной самоотдачей. И будет требовать того же от подчинённых. По-другому переломить негативные тенденции в работе региона не получится”, - зачиал он.

Ранее Телеграф сообщил, что прокуратура и КГК собрались на совещание из-за роста падежа крупнорогатого скота в Гродненской области. В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что за 10 месяцев 2022 года в организациях АПК Гродненской области погибло 12440 голов крупнорогатого скота (+2988 к показателям аналогичного периода 2021 года). Что означает рост падежа на 31,61%.

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