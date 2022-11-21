В Беларуси не выполнили план по закладке овощей в стабфонды

Опубликовано: 21.11.2022 11:11 , Обновлено: 21.11.2022

Государственный телеканал СТВ сообщил, что в Беларуси не смогли выполнить планы по закладке в стабфонды урожая. Ранее дату 15 ноября как крайний срок назвал министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло.

На СТВ 21 ноября [link href=“https://ctv.by/v-belarusi-zapasov-ovoshchey-i-fruktov-v-stabfondah-pochti-v-15-raza-bolshe-po-sravneniyu-s-proshlym” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщили [/link], что картофеля заложили 95% от потребности. А овощей заложили на 81% от плана. По данным телеканала, теперь наполнять хранилища будут до 1 декабря.

При этом в 2022 году количество овощей, фруктов и корнеплодов для закладки в стабфонды увеличили почти на 30%. Например, картофеля необходимо заложить на 4 тыс тонн больше, а яблок уже заготовили в два раза больше.

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Ранее глава Минсельхозпрода Игорь Брыло заявил, что крайний срок наполнения стабфондов - 15 ноября.

«На данный момент порядок стабфондов полностью определен. Так, все сельхозпроизводители страны до 15 ноября должны полностью обеспечить закладку запланированного объема, а торговые сети должны заключить договоры на это количество продукции», - заявил Игорь Брыло 14 ноября. Тогда же он утверждал, что они уже наполнены “почти на 100%”.

Ранее Телеграф сообщил, что в министерстве сельского хозяйства Беларуси сообщили, что в стране завершилась уборка картофеля. Урожай составил 789,9 тысяч тонн, сообщила Белта. Это на 8,79% (минус 76,1 тыс тонн) меньше, чем в прошлом году, и на 15,43% меньше заявленного министерством плана (934 тыс тонн).

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