В КГК рассказали, где в Беларуси не убрали кукурузу до первого снега

Опубликовано: 29.11.2022 15:33 , Обновлено: 29.11.2022

В Государственном комитете контроля (КГК) сообщили, что по всей Беларуси в 49 сельхозорганизациях не была завершена уборка кукурузы на конец ноября.

Там уточнили, что провели “контрольные мероприятия” по вопросам своевременности завершения уборки урожая сельскохозяйственных культур, которые показали, что на 24 ноября 2022 года в 49 сельхозорганизациях страны не была убрана кукуруза.

Так, в Гомельской области кукуруза не убрана в 19 хозяйствах, в Могилевской – в 15, в Витебской – в 8, в Минской – в 7.

“Также в 12 из 84 проверенных сельхозорганизаций выявлены факты приписок объема выполненных работ по уборке кукурузы с полей. К примеру, в Ельском районе не было убрано 272 га кукурузы на силос, хотя по документам уборка была завершена днем ранее”, - сообщили в КГК.

Ранее Телеграф сообщил, что педседатель комиссии Совета Республики по местному самоуправлению Михаил Русый во время церемонии награждения аграриев на областных “Дажынках” в Столбцах заявил, что белорусские аграрии - “лучшие в мире”. Однако Наталья Кочанова считает, что им все равно нужна помощь школьников.

В Совете Республики призвали белорусских школьников помочь собрать урожай «лучшим в мире» аграриям