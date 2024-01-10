Беларусь удвоила поставки яиц в Россию с начала 2024 года. Сколько миллионов уже отправили?

Опубликовано: 10.01.2024 08:50 , Обновлено: 10.01.2024

Беларусь с 1 по 9 января 2024 года поставила в Россию в два раза больше куриных яиц, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

Так, по данным службы, за 9 дней нового года Беларусь отправила в РФ 11,7 млн куриных пищевых яиц. Тогда как за такой же период прошлого года было ввезено 6,3 млн штук.

В целом в 2023 год Беларусь поставила в Россию более 510,8 млн куриных яиц, передает ТАСС.

Напомним, в декабре в некоторых регионах РФ вдруг образовался дефицит яиц, а цены на них взлетели до небес. Яичный кризис разросся до таких масштабов, что Генпрокуратура РФ даже начала расследование.

Тогда Кремль согласился импортировать яйца из Турции и ввел ограничения на рынке.

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Позже стало известно, что Минсельхозпрод Беларуси выразил готовность поставлять в Россию излишки яиц и куриного мяса. По данным ведомства, в Беларуси производство яйца и курицы на 20-25% больше, чем население может потребить.

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К слову, тему поставки яиц затронули Александр Лукашенко и Владимир Путин во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге 25 декабря.

«Собственным производством мы покрываем внутренние потребности: в зерне, свинине, молоке, овощах, мясе птицы, растительных маслах», — быстро перечислил Александр Лукашенко, а затем, сделав паузу и выразительно посмотрев на Владимира Путина, добавил смеясь, — в яйце курином».

«Поставьте и нам немного, не жадничайте», — попросил Владимир Путин. Александр Лукашенко не ответил, продолжая смеяться.

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