Минсельхозпрод Беларуси пообещал поставить «братской России» излишки яиц

Опубликовано: 15.12.2023 18:07 , Обновлено: 18.12.2023

Беларусь готова поставить в Россию излишки яиц и куриного мяса, заявил 15 декабря министр сельского хозяйства и продовольствия республики Сергей Бартош, сообщил Sputnik. Однако в первую очередь, по словам министра, спрос будут удовлетворять на внутреннем рынке.

Богданов заявил, что речь не идет о поставках каких-то объемов: «Но те излишки, которые у нас будут присутствовать на внутреннем рынке, мы, конечно же, нашей братской России поможем и поставим».

По словам министра, в Беларуси выросло потребление таких продуктов питания, поэтому в первую очередь спрос будет удовлетворяться на внутреннем рынке.

«Мы должны обеспечить свое население яйцом, курицей, о которых сегодня так много говорят. Но у нас на внутреннем рынке никакого беспокойства не возникает», – заверил глава Минсельхозпрода.

Сергей Бартош рассказал, что в Беларуси производство яйца и курицы на 20-25% больше, чем население может потребить. И привел цифры по яйцам: 140 миллионов штук потребляем сами и 60 миллионов поставляем на российский рынок.

«Яичную» тему затронул президент России Владимир Путин на пресс-конференции 14 декабря. Он сообщил, что есть проблема дефицита в стране куриных яиц и сказал, что некоторые страны, включая Беларусь и Турцию, готовы помочь эту проблему решить.

[info_b]По данным Росстата, стоимость яиц в России только в ноябре выросла на 15%, а с начала года – на 46,2%. А в Беларуси, по сведениям Белстата, в ноябре по сравнению с октябрем цены на куриные яйца выросли на 1,1%, а с начала года – на 8,4%.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что российские власти пытаются закрыть дефицит куриных яиц в стране за счёт поставок из стран дальнего зарубежья. Свою готовность помочь в этом вопросе выразили десятки турецких компаний. По словам Союза производителей яиц Ибрагима Афйона, поставки из Турции позволят обеспечить Россию яйцами в полном объеме.

Турция пообещали обеспечить Россию яйцами «в полном объеме». А Беларусь подключится?