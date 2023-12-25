"Не жадничайте" - Путин попросил Лукашенко поделиться яйцами

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Опубликовано: 25.12.2023 20:46 , Обновлено: 25.12.2023

Во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге 25 декабря Александр Лукашенко перечислил, чем себя полностью обеспечивает пищевая промышленность Беларуси. Один из продуктов - яйца - вызвал интерес Владимира Путина.

“Собственным производством мы покрываем внутренние потребности: в зерне, свинине, молоке, овощах, мясе птицы, растительных маслах”, - быстро перечислил Александр Лукашенко, а затем, сделав паузу и выразительно посмотрев на Владимира Путина, добавил смеясь, - в яйце курином”.

«Поставьте и нам немного, не жадничайте», — попросил Владимир Путин. Александр Лукашенко не ответил, продолжая смеяться.

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Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что «правительство РФ и Минсельхоз энергично работают над снижением цен на яйца». В стабилизации ситуации с ценами на куриные яйца сыграл роль «ускоряющий эффект прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным, заявил Песков.

При этом цены на яйца в российских магазинах все равно остались высокими. А в некоторых регионах РФ ввели ограничение на количество продаваемых в одни руки.

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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что дефицит и рост цены на яйца возникли по объективным причинам.

“Когда темп роста цен высокий, у нас постоянно что-нибудь выстреливает. И есть искушение связать высокую инфляцию с каким-то видом товаров. Но, к сожалению, там есть общие причины. Прежде всего, в нашем случае, ― это то, что высокий рост спроса опережает возможности предложения”, - призналась глава Центробанка РФ.

14 декабря Владимир Путин заявил, что Беларусь в числе других стран уже предложила поставлять больше яиц в Россию. “Кстати говоря, и из Турции предлагают поставки дополнительные – у нас отлично развиваются экономические связи, отношения, в том числе в сфере сельского хозяйства – из других стран, из Беларуси предлагают”, - похвалился он.

Однако позднее министр сельского хозяйства и продовольствия республики Сергей Бартош рассказал, что особых планов по увеличению поставок яиц в Россию в Беларуси нет.

“Мы вообще не планируем какие-то объемы поставлять, но те излишки, которые у нас будут присутствовать на внутреннем рынке, мы, конечно же, нашей братской России поможем и поставим”, - уточнил белорусский чиновник.

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