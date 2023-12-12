В России яйца побили рекорд по росту цен. Откуда взялся дефицит?

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Опубликовано: 12.12.2023 09:02 , Обновлено: 12.12.2023

В некоторых регионах России вдруг образовался дефицит яиц, а цены на них взлетели до небес. Яичный кризис разросся до таких масштабов, что Генпрокуратура РФ даже начала расследование. А жители продолжают стоять в огромных очередях, чтобы купить не больше двух десятков "в одни руки".

В Белгороде люди массово скупают дешевые куриные яйца. Российский Тг-канал ASTRA сообщил, что местные жители с 7 утра начинают занимать очередь на сельскохозяйственную ярмарку, где десяток яиц можно было купить за 78 рублей.

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Российские СМИ подчеркивают, что только за декабрь цены на яйца в России выросли на 15%. В этой ситуации пришлось реагировать генеральному прокурору России Игорю Краснову, принимавшему участие в межведомственной антикартельной комиссии. Краснов поручил прокурорам выяснить, почему цены на яйца такие высокие и почему их не хватает.

Российское издание “Коммерсантъ” сообщило со ссылкой на производителей, что спрос существенно превышает предложение. И это при том, что яйца - “социально важный продукт”.

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В кризисной ситуации Кремль согласился импортировать яйца из Турции и ввел ограничения на рынке. Россияне не могут покупать более 24 яиц в одни руки. Заместитель губернатора Белгородской области Юлия Щедрина рассказала, что “белгородцы всегда активно пользовались ярмаркой, но в последнее время стали скупать яйца сотнями”.

А тем временем, цены в российских супермаркетах к концу года достигли небывалых высот. Десяток яиц сейчас стоит от 114 до 145 рублей (от $1,25 - $1,59).

Проблема с яйцами в России возникла не на пустом месте. Местные СМИ пишут, что повлияли и санкции, и война в Украине. Из-за последней из РФ уехало очень много трудовых мигрантов, которых российские власти хотели отправить на войну.

На крупнейшей в России “Птицефабрике Синявской” сообщили, что из-за массового отъезда мигрантов предприятие осталось почти без 30% сотрудников, и предупредила о перебоях в поставках яиц продавцам.