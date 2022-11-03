Беларусь потеряла $6 млрд от остановки экспорта в Европу — Червяков

Опубликовано: 03.11.2022 08:39 , Обновлено: 03.11.2022

Министр экономики Александр Червяков выступая перед работниками «Нафтана» 2 ноября рассказал, сколько, по его данным, Беларусь потеряла от прекращения экспорта своей продукции в Европу.

«Прямые потери от прекращения поставок в Европу составили около $6 млрд», — заявил он, передает госагентство БелТА.

При этом, по словам Червякова, за пять месяцев 2022 года Беларусь «вышла на стратегию восстановительного роста». Например, вместо Европы белорусские предприятия начали поставлять продукцию в Россию, Китай и азиатские страны.

Министр утверждает, что на рынках РФ и Китая восстановили «$5 млрд — почти 80%».

Он также заявил, что белорусские производители могут занять в России ниши ушедших зарубежных компаний.

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Ранее премьер правительства Беларуси Роман Головченко рассказал, как все, по его мнению, хорошо складывается для белорусской экономики.

«Ситуация абсолютно управляемая, где-то она даже радостная. Например, правительство очень радует ситуация по экспорту. Сегодня можно сказать, что проблемы с белорусским экспортом нет. Цифры нас радуют, особенно радует сальдо внешней торговли, сейчас мы имеем 3,5 миллиарда чистого плюса. Думаю, в следующем месяце дойдем до четырех», — заявил он.

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Тем временем в Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) задались вопросом. Почему, несмотря на сохраненную система профессионально-технического образования («в отличие от многих других стран»), промышленным гигантам в Беларуси не хватает тысяч работников?

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