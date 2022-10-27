Лукашенко приказал «Беллегпрому» занять белорусский рынок, который отдали «непонятно кому»

Опубликовано: 27.10.2022 12:33 , Обновлено: 06.04.2023

Александр Лукашенко 27 октября принял с докладом главу концерна «Беллегпром» Татьяну Лугину. По его словам, у них теперь есть шанс занять на российском и белорусском рынках нишу, которую покинули зарубежные компании.

«Это шанс занять вот эту нишу. На нашем основном рынке — российском. И на внутреннем рынке. Поэтому если вы за это время, как и другие отрасли, допустим, как сельское хозяйство, не подниметесь, грош вам цена», — [link href=“https://president.gov.by/ru/events/dokladom-o-situacii-v-legkoy-promyshlennosti” style=“font-style: italic;”] передает [/link] его слова пресс-служба.

Лукашенко подчеркнул — «у нас же есть все». А именно ткани, техника, люди и так далее.

Он также призвал не забывать и о белорусском рынке, который, по его словам, когда-то отдали «непонятно кому».

«Сюда возили от тряпья — секонд-хенд до брендов. И у нас или тряпки покупали, или бренды. А там, где должны работать предприятия страны, их больше 2 тыс. предприятий легпрома, там у нас была дыра», — сказал Лукашенко.

Ранее Телеграф писал, что Александр Лукашенко 20 октября заявил, что его приказ 6 октября о полном запрете на повышение цен в магазинах, на самом деле не было полным запретом.

«Речь шла до 20 октября или до тех пор, пока не вступит в силу постановление правительства. Еще раз повторяю: никакой речи о тотальной, навсегда заморозке цен не шло. Если кто-то это не услышал», — заявил он.

Лукашенко заявил, что не ставил экономику на паузу — «Накопили вот столько жира»

Кстати, 26 октября «Беллегпром» сообщил, что выпустил носки с надписями на белорусском языке. В коллекцию вошли носки с «благозвучными белорусскому уху словами»: «Тутэйшы», «Прыгажуня», «Родная». А также современными: «Хавайся ў бульбу», «Не чапай, бо лясне».

«Не чапай, бо лясне» — Беллегпром выпустил носки для «тутэйшых»