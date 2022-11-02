В ФПБ рассказали, где набрать тысячи недостающих белорусским заводам рабочих

Опубликовано: 02.11.2022 21:06 , Обновлено: 02.11.2022

В Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) задались вопросом. Почему, несмотря на сохраненную система профессионально-технического образования ("в отличие от многих других стран"), промышленным гигантам в Беларуси не хватает тысяч работников? А престиж рабочих профессий на госзаводах падает?

“Минскому тракторному заводу требуется почти полторы тысячи человек. Нужны кадры таким промышленным гигантам как Минский завод холодильников ЗАО «Атлант», ОАО «Белаз», ОАО “Гомсельмаш”, - [link href=“https://1prof.by/news/obshhestvo-i-profsoyuzy/pochemu-na-predpriyatiyah-ne-hvataet-rabochih-kadrov-i-kak-reshit-etu-problemu/” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщили [/link] на официальном сайте ФПБ по итогам совместного заседания коллегии президиума совета ФПБ и министерства образования Беларуси.

В ФПБ напомнили, что государственным заводам приходится отправлять рабочих на сверхурочные, чтобы компенсировать недостаток рабочей силы. Однако глава ФПБ Михаил Орда заявил, что это не выход.

“В результате это приведет к еще большему снижению престижа рабочих профессий и оттоку кадров. Ну и самое важное, если человек постоянно перерабатывает, у него, как минимум, накапливается усталость. В результате ухудшается здоровье, снижается работоспособность, возрастают риски производственного травматизма и так далее”, - поразмышлял профсоюзный функционер о вреде переработки.

В ФПБ предложили решить вопрос нехватки кадров расширением “целевого” набора студентов в колледжи. Те будут поступать по направлению от определенного завода, а потом должны будут отработать на нем “долгий срок”.

А чтобы желающих пойти на целевое направление стало больше, предложили обещать им “определенные доплаты, постоянную производственную практику, возможность дальнейшего карьерного роста”. А ещё предложить отсрочку от службы в армии. Также профсоюзные функционеры предложили звать на работу пенсионеров.

Обсуждали ли там идею - повысить зарплаты на заводах до таких, чтобы заинтересовать выпускников колледжей и профлицеев, людей среднего возраста и пенсионеров там работать - в ФПБ не сообщили.

[info_b]Подробнее, какие ещё способы обсуждали чиновники Минобразования и функционеры ФПБ, чтобы завлечь на заводы рабочих, читайте [link href=“https://1prof.by/news/obshhestvo-i-profsoyuzy/pochemu-na-predpriyatiyah-ne-hvataet-rabochih-kadrov-i-kak-reshit-etu-problemu/” rel=“noopener” target=“_blank”] тут [/link]. [/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что глава Администрации президента Игорь Сергеенко заявил 23 мая, что молодые белорусы идут в сферу услуг, вместо того, чтобы работать на заводах. По мнению чиновника, такую ситуацию надо исправлять.

Новость Телеграф