Когда Польша совсем закроет въезд для белорусских фур? Подробности

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Опубликовано: 29.05.2023 09:54 , Обновлено: 29.05.2023

В сети появились слухи о полном запрете проезда грузовиков на белорусских номерах в Польшу. Польские СМИ сообщили, что черновик решения правительства их страны уже готов. Что там на самом деле?

Издание Buisness Insider сообщило, что министерство внутренних дел Польши планирует приостановить до особого распоряжения грузовое сообщение с Беларусью для грузовых автомобилей, зарегистрированных в России или Беларуси. Такие положения содержатся а проекте поправок к положению о временной приостановке или ограничении пограничного движения в отдельных пунктах пропуска на границе с Беларусью.

Известно, что проект уже опубликовали на веб-сайте Центра государственного законодательства (аналог белорусского Национального правового портала). А это значит, что документ прошел межведомственные консультации.

Что говорится в документе?

“Принимая во внимание необходимость обеспечения общественной безопасности, в связи со статьей 7(1) и (2) Соглашения между Правительством Республики Польша и Правительством Республики Беларусь о пересечении границы […] необходимо в кратчайшие сроки приостановить пограничное движение грузов в пунктах пропуска через границу с Республикой Беларусь для грузовых автомобилей, мототягачей, прицепов, в том числе полуприцепов, и автопоездов, зарегистрированных на территории Республики Беларусь и Российская Федерация», — вот так польские чиновники предлагают ввести новые национальные санкции в отношении Беларуси.

Когда власти Польши решат ввести новые ограничения, пока точно неизвестно. В самом проекте лишь говорится, что его положения вступят в силу на следующий день после опубликования. Вероятность подписания Варшавой новых ограничений очень высока.

Ранее власти Польши согласились с требованиями перекрывавших погранпереход польских перевозчиков запретить белорусским фурам въезд в Польшу. Но сослались при этом на законодательство ЕС и заявили, что такие ограничения должен вводить весь Союз, а не только Польша.

«Премьер-министр Матеуш Моравецкий направил в Еврокомиссию запрос о включении в следующий пакет санкций ограничения, а точнее запрета на въезд полуприцепов (фур — Ред.) из Беларуси и России, — сообщил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер. – Также предполагается способ ограничения деятельности белорусских предпринимателей».

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Кажется, черновик постановления появился, как элемент давления Варшавы на ЕС. На выходных польские дипломаты сообщили, что ЕС пока приостановил консультации о новых санкциях против Беларуси. В планах Союза принять 11-й пакет к концу июня, туда поляки хотят включить и запрет для Беларуси. Вполне вероятно, что ровно столько будут ждать и в Польше с принятием своего постановления. Если в ЕС согласятся с требованием Варшавы, то черновик, подготовленный МВД Польши, останется черновиком.

У самого правительства соседней страны есть как минимум три главные претензии к властям Беларуси. Они обвиняют официальный Минск в организации потока нелегалов в Польшу, также в поддержке вторжения России в Украину. А ещё Варшава недовольна судебными процессами и ограничениями, которые, по ее мнению, официальный Минск ведёт в отношении национального польского меньшинства в Беларуси.

В воскресенье, 28 мая, представитель правительства Польши по безопасности информационного пространства Станислав Жарин обвинил власти Беларуси в ведении “гибридной операции” против Польши. Так он отреагировал на новые попытки пересечь границу Беларуси и Польши нелегалами из Африки и Азии.

В последнее время, правительство Польши также выказало недовольство и размещением российского ядерного оружия на территории Беларуси. Там настаивают, что это должно быть поводом для введения новых санкций на уровне ЕС.

По информации PAP, посол Польши в ЕС Анджей Садось на встрече подчеркнул, что сотрудничество Минска и Москвы в сфере размещения тактического ядерного оружия в Беларуси направлено “на дальнейшую дестабилизацию ситуации с безопасностью в регионе”, а Соглашение, подписанное 25 мая министрами обороны России и Беларуси, “явно указывает на стремление к дальнейшей эскалации”.

Таким образом, Варшава пытается оказать давление на ЕС с целью ускорить принятие решения о новых санкциях в отношении Беларуси, и дают понять, что ждать не собираются и готовы вводить новые ограничения на национальном уровне.

На данный момент на границе Польши и Беларуси действует только один пункт пропуска для грузовых автомобилей - “Кукурыки”. Через него могут перемещаться как фуры на белорусских номерах, так и на российских, не считая грузовики других стран. При этом польские перевозчики требуют запрета на въезд белорусских и российских фур, обвиняя их в демпинге и нарушении налогового законодательства Польши.

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