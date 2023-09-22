«Белагропромбанк» разрешил снимать деньги в его банкоматах без карточек. Это как?

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Опубликовано: 22.09.2023 15:56 , Обновлено: 22.09.2023

В пресс-службе «Белагропромбанка» рассказали, что теперь, чтобы снять наличные в банкомате с карточки Белкарт, саму карточку иметь при себе не обязательно.

Достаточно смартфона на «Андроиде» (или Harmony OS) с поддержкой NFC и установленным на нем приложением Белкарт Pay.

Если вам нужно снять деньги в банкомате (с поддержкой бесконтактных платежей, смотрите специальный значок на банкомате), то можно поднести к считывающему устройству смартфон и подтвердить операцию вводом PIN-кода банковской карточки.

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Таким же образом можно посмотреть и баланс счета.

В банке отметили, что за вышеперечисленные операции банком может взиматься комиссия.

Напомним, ранее Телеграф писал, что «Беларусбанк» объявил о снятии ограничений по карточкам VISA и Mastercard с 23 октября.

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