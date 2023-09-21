"Беларусбанк" ввёл ограничения по срочным банковским вкладам в долларах. Что изменится с 27 сентября?

Опубликовано: 21.09.2023 11:55 , Обновлено: 21.09.2023

"Беларусбанк" объявил об изменениях по некоторым срочным банковским вкладам в долларах. Нововведения коснутся как открытия новых вкладов, так и вкладов, оформленных ранее, а именно - до 26 сентября 2023 года.

Как пояснили в пресс-службе, с 27 сентября “Беларусбанк” решил приостановить прием следующих срочных банковских вкладов в долларах:

срочный безотзывный банковский вклад “Большие возможности” (сроком хранения 6 месяцев);

срочный безотзывный банковский вклад “Безотзывный для нерезидентов” (сроком хранения 6 месяцев);

срочный безотзывный банковский вклад “Большие возможности онл@йн” (сроком хранения 6 месяцев).

В банке пояснили, что пополнить старые вклады по данным программам, открытые до 26 сентября 2023 года, клиенты с 27 сентября также не смогут.

Ранее “Беларусбанк” объявил о снижении ставок по ранее заключенным кредитным договорам на недвижимость. Новые ставки — от 13,25% до 14,56% годовых — начали действовать со среды, 6 сентября.

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