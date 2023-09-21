«Беларусбанк» объявил о снятии ограничений по карточкам VISA и Mastercard с 23 октября. Кого коснётся?

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Опубликовано: 21.09.2023 12:41 , Обновлено: 21.09.2023

"Беларусбанк" анонсировал ряд значимых изменений, которые коснутся владельцев карточек международных платежных систем VISA, Mastercard, UPI и МИР, выпущенных банками-нерезидентами. Уже с 23 октября 2023 года банк пообещал отменить ряд действовавших до сих пор ограничений и снизить размер некоторых комиссий по картам.

Как пояснили в пресс-службе “Беларусбанка”, изменения связаны с корректировкой Сборника вознаграждений по операциям для физических лиц - нерезидентов.

С 23 октября физические лица - нерезиденты больше не будут платить комиссию за выдачу наличных и перевод средств в пользу других физических лиц со своих текущих (расчетных) банковских счетов. Получить денежные средства без открытия счета такие клиенты банка также смогут без комиссии .

Размер некоторых комиссий будет снижен. В частности, за зачисление на счета физлиц безналичных денежных средств, перечисленных из-за границы по карточке или с использованием ее реквизитов, с 23 октября придётся платить лишь 1% от суммы . Это коснётся, в том числе, и денежных переводов Visa Direct, Mastercard MoneySend.

Комиссия в 2,5% от суммы будет установлена для операций по выдаче наличных (в белорусских рублях) с использованием карточек банков-нерезидентов платежных систем МИР, Visa, Mastercard.

Более того, с 09:00 23 октября “Беларусбанк” пообещал снять действующие ограничения по снятию наличных в своих банкоматах для владельцев следующих карточек:

международных платежных систем VISA, Mastercard, UPI, выпущенных банками-нерезидентами;

карточек платежной системы МИР, выпущенных банками-нерезидентами.

Как ранее сообщал Телеграф, с сентября многие белорусские банки объявили о нововведениях по вкладам и кредитам. Некоторые из них коснулись процентных ставок, другие предполагают ограничения, чтобы снизиться вероятность стать жертвой мошенников. Вот что изменилось.

Ограничения по кредитам и новые вклады. Какие изменения ввели белорусские банки к сентябрю?