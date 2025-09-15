Банки станут принимать у белорусов доллары с плесенью? Головченко заказал исследование в Академии наук

Опубликовано: 15.09.2025 08:56 , Обновлено: 15.09.2025

Председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко анонсировал изменение правил приёма иностранных купюр в белорусских обменниках. Он рассказал, что финансовый регулятор заказал специальное научное исследование в Академии наук Беларуси, чтобы выяснить, как на сохранность денежных знаков влияют микроэлементы, которые светятся в ультрафиолетовом свете - сейчас такие купюры принимают только на инкассо.

Выступая в эфире телеканала “Беларусь 1”, Головченко пообещал белорусам, что в скором времени банки начнут принимать доллары и евро, которые сейчас принимать отказываются - со “светящейся” в ультрафиолете плесенью, грибками и так далее.

“Заказали научное исследование в Академии наук, что же там всё-таки светится. И в настоящее время мы получили отчет, проанализировали влияние микроэлементов или биологических структур на сохранность непосредственно самих денежных знаков. Предварительный вывод такой: наличие элементов, которые видны только в ультрафиолетовом спектре, не будет являться ограничением для приема таких купюр”, - рассказал о результатах исследования глава Нацбанка.

Точных сроков, когда “светящиеся” в ультрафиолете доллары начнут свободно принимать в обменниках, Головченко пока не назвал. По его словам, в ближайшее время финансовому регулятору предстоит “до конца выверить это решение”.

“И, соответственно, мы тогда его доведем до банков, чтобы они руководствовались им в работе”, - пообещал Головченко.

Он также прокомментировал жалобы белорусов на то, что некоторые банки отказываются принимать американские доллары старого образца. По словам главы Нацбанка, на них никаких ограничений в Беларуси не существует.

“Не могу исключить каких-то эксцессов исполнителя. Такое может быть, но с каждым таким случаем мы разбираемся, если поступает обращение от людей. Чаще всего это связано не с образцом доллара, а с претензиями к его сохранности”, - ответил на жалобы белорусов в соцсетях Головченко.

Он пояснил, что отказать в приёме купюры и отправить её на инкассо, то есть на обмен на платежеспособные купюры за комиссию, могут лишь в случае, если купюра сама по себе ветхая, потрёпанная или надорванная, то есть “не соответствует общепринятым признакам платежеспособности”, независимо от того - старого она образца или нового.

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Головченко признался, что в его личной копилке также есть ” какое-то количество” долларов старого образца.

“Не знаю, с каких времен: где-то командировочные, наверное, выдавали. И я себя спокойно чувствую, никуда с ними не бегу. Еще раз могу только повторить: никаких ограничений на прием американских долларов старого или нового образца не существует”, - заявил глава Нацбанка.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе Александр Лукашенко подверг критике работу банков с белорусами и предложил ввести ответственность для руководителей, которые «обижают людей». На совещании с руководством Национального банка и коммерческих банков глава государства заявил , что получает жалобы на банки от обычных граждан. В качестве примеров он привёл отказы принимать старые долларовые купюры и «навязывание» клиентам страховых услуг, сообщила пресс-служба политика.

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