Ещё один банк предложил белорусам обменять повреждённые доллары. Сравнили комиссии в других банках
Белинвестбанк объявил о возобновлении приёма на инкассо от физических лиц банкнот в долларах США и евро. Ранее в банке такая услуга была доступна только для российских рублей. Журналисты Telegraf.news изучили, какие условия по работе с повреждённой валютой сейчас предлагают другие крупные банки страны.
Как сообщили в Белинвестбанке, комиссия за услугу составит 8% от суммы, но не менее 10 рублей. Платёж принимается в рублях по курсу продажи, который установлен в банке для операций по счетам.
При этом поддельные банкноты, если такие найдут, не возвращаются.
Напомним, инкассо — это процедура приёма банком повреждённых банкнот для их последующей отправки в иностранный банк-эмитент для проверки и обмена. Процесс может занимать несколько месяцев.
Это отличает его от услуги по замене ветхих, но сохранивших все признаки платежности купюр, которая обычно происходит быстрее и стоит дешевле, так как банк производит её самостоятельно.
Некоторые белорусские финучреждения предлагают обе услуги, другие — только одну из них.
Изучили тарифы некоторых других банков на услуги по обмену и инкассо повреждённой иностранной валюты.
|Банк
|Услуга
|Комиссия
|Минимальная комиссия
|Белинвестбанк
|Инкассо
|8%
|10 рублей
|Беларусбанк
|Инкассо
|5%
|27 рублей
|Замена
|3%
|5 рублей
|Белагропромбанк
|Инкассо
|5%
|25 рублей
|Замена
|3%
|5 рублей
|БНБ-Банк
|Замена
|8%
|5 рублей
|Паритетбанк
|Замена
|9%
|5 рублей
|Белгазпромбанк
|Замена
|9%
|3 рубля
Как видно, размер комиссии за работу с повреждёнными купюрами может отличаться почти в три раза — от 3% за простую замену до 9% за аналогичную услугу в другом банке.
Лимиты на снятие, новые карты и комиссии. Банки Беларуси предупредили об изменениях в сентябре