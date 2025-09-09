Ещё один банк предложил белорусам обменять повреждённые доллары. Сравнили комиссии в других банках

📊 Анализ

Опубликовано: 09.09.2025 12:01 , Обновлено: 09.09.2025

Белинвестбанк объявил о возобновлении приёма на инкассо от физических лиц банкнот в долларах США и евро. Ранее в банке такая услуга была доступна только для российских рублей. Журналисты Telegraf.news изучили, какие условия по работе с повреждённой валютой сейчас предлагают другие крупные банки страны.

Как сообщили в Белинвестбанке, комиссия за услугу составит 8% от суммы, но не менее 10 рублей. Платёж принимается в рублях по курсу продажи, который установлен в банке для операций по счетам.

При этом поддельные банкноты, если такие найдут, не возвращаются.

Напомним, инкассо — это процедура приёма банком повреждённых банкнот для их последующей отправки в иностранный банк-эмитент для проверки и обмена. Процесс может занимать несколько месяцев.

Это отличает его от услуги по замене ветхих, но сохранивших все признаки платежности купюр, которая обычно происходит быстрее и стоит дешевле, так как банк производит её самостоятельно.

Некоторые белорусские финучреждения предлагают обе услуги, другие — только одну из них.

Изучили тарифы некоторых других банков на услуги по обмену и инкассо повреждённой иностранной валюты.

Банк Услуга Комиссия Минимальная комиссия Белинвестбанк Инкассо 8% 10 рублей Беларусбанк Инкассо 5% 27 рублей Замена 3% 5 рублей Белагропромбанк Инкассо 5% 25 рублей Замена 3% 5 рублей БНБ-Банк Замена 8% 5 рублей Паритетбанк Замена 9% 5 рублей Белгазпромбанк Замена 9% 3 рубля

Как видно, размер комиссии за работу с повреждёнными купюрами может отличаться почти в три раза — от 3% за простую замену до 9% за аналогичную услугу в другом банке.

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