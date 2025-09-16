Банк предложил белорусам кредит, чтобы не болели простудой

Опубликовано: 16.09.2025 16:05 , Обновлено: 16.09.2025

Беларусбанк 16 сентября объявил о расширении своей линейки кредитов. По мнению пресс-службы финансового учреждения, новый кредит поможет белорусам этой осенью не подхватить сезонную простуду и ОРВИ.

“В сторону простуды и ОРВИ! Чтобы не заболеть, нужно просто не попадать под дождь. А лучший зонт - это аааавтомобиль!” - так нетривиально презентовала пресс-служба Беларусбанка новый автокредит.

Новый кредитный продукт банк открыл специально под электрический кроссовер белорусско-китайского завода “БЕЛДЖИ” Geely EX5 , продажи которого официально стартовали ещё прошлой весной.

[inf]В эфире гостелеканала “Беларусь 1” на прошлой неделе прозвучала информация, что за три летних месяца в Беларуси было куплено порядка 350 электричек этой модели. [/inf]

Теперь приобрести новинку 2025 года белорусы могут в кредит на более выгодных условиях:

процентная ставка в первые 24 месяца составит всего 10% годовых (это значение может измениться только при изменении ставки рефинансирования Нацбанка, рассчитывается по формуле: ставка Нацбанка + 0,25 процентных пункта),

процентная ставка на оставшийся период кредитования - 16,25% годовых (ставка рефинансирования Нацбанка + 6,5процентных пункта),

срок кредитования - до 10 лет с возможностью досрочного погашения,

кредит выдаётся либо под залог и неустойку, либо под поручительство.

Всего за счёт кредитных средств Беларусбана можно покрыть до 90% от стоимости электрокара. С учётом того, что цена на Geely EX5 в Беларуси в минимальной версии Pro стартует от 73900 рублей, чтобы стать счастливым обладателем нового электрокроссовера от "БЕЛДЖИ" , нужно иметь в кармане как минимум 7390 рублей (то есть 10% от суммы).

Впрочем, реальный “потолок” кредита может быть и меньше - его банк рассчитывает для каждого клиента в индивидуальном порядке, учитывая “платежеспособность” заявителя.

Подать заявку на кредит можно как в дилерских центрах производителя “БЕЛДЖИ”, так и в отделениях Беларусбанка и даже online.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что согласно данным Нацбанка, общая сумма задолженности по кредитам для физлиц в Беларуси на 1 августа 2025 года перевалила за 28,192 млрд рублей. Это исторический рекорд за все время проведения наблюдений, сообщило издание Banki24.

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Между тем Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил Национальному банку страны разработать “новые и смелые решения”, для привлечения в банки денежных средств белорусов в формате долгосрочных вкладов. При этом глава государства потребовал, чтобы открывались такие вклады “на наиболее привлекательных условиях” для самих физических лиц.

Лукашенко предложил Нацбанку разработать «смелые решения», чтобы белорусы открывали депозиты сроком более 3 лет