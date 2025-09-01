Белорусы побили исторический рекорд по набранным кредитам

Опубликовано: 01.09.2025 08:57 , Обновлено: 01.09.2025

Согласно данным Нацбанка, общая сумма задолженности по кредитам для физлиц в Беларуси на 1 августа перевалила за 28,192 млрд рублей. Это исторический рекорд за все время проведения наблюдений, сообщило издание Banki24.

При этом за последние 12 месяцев сумма задолженности выросла на 20,6%. Потребительские кредиты выросли на 31,8% до 11,113 млрд рублей, а жилищные — на 14,3% до 16,877 млрд рублей.

Ранее Нацбанк призвал банки ограничить темпы роста выдачи кредитов физлицам, а сосредоточиться на финансировании компаний и предприятий.

Уже летом, в июле, первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров в эфире телеканала “Первый информационный” пообещал, что за первое полугодие 2025 года белорусы брали кредиты на сумму 96 млрд рублей.

По словам зампреда Нацбанка, примерно восьмая часть кредитов была использована на товары отечественного производства.