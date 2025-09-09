Лукашенко предложил Нацбанку разработать "смелые решения", чтобы белорусы открывали депозиты сроком более 3 лет

Опубликовано: 09.09.2025 13:12 , Обновлено: 09.09.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил Национальному банку страны разработать "новые и смелые решения", для привлечения в банки денежных средств белорусов в формате долгосрочных вкладов. При этом глава государства потребовал, чтобы открывались такие вклады "на наиболее привлекательных условиях" для самих физических лиц.

Такое предложение прозвучало во вторник, 9 сентября, на совещании с аппаратом Национального банка страны и руководством белорусских банков. Формирование долгосрочных ресурсов, в том числе, за счёт депозитов, открываемых на срок от трёх лет, по мнению Лукашенко, должно стать приоритетом для белорусских банков.

“Нужно выстроить систему работы для привлечения таких ресурсов на наиболее привлекательных для наших граждан условиях. Возможно, для этого потребуются новые и смелые решения. Думаю, здесь есть куда двигаться”, - процитировала Лукашенко его пресс-служба.

При этом глава государства похвалил банковский сектор за “неплохие результаты” с точки зрения прироста рублевой составляющей в широкой денежной массе. Согласно статистике, озвученной Лукашенко на совещании, её доля выросла за последние 4,5 года заметно подросла - с 41% в декабре 2020 года до 63% в июле 2025 года. Президент назвал этот процесс “девалютизацией экономики ускоренными темпами”.

“Если проще - каждый день с начала года сдают наличную валюту в среднем по 30 млн долларов. Когда люди государству доверяют - они несут свои деньги в банк”, - заявил Лукашенко.

Ранее Telegraf.news рассказал, что летом прошлого года Национальный банк Беларуси специально принял дополнительные меры по поддержанию ценовой и финансовой стабильности в стране, решив “придать дополнительный импульс процессам девалютизации белорусской экономики”. С этой целью Нацбанк повысил два финансовых норматива — норматив отчислений в фонд обязательных резервов от привлеченной иностранной валюты и ставок по кредиту овернайт.

Нацбанк решил «придать дополнительный импульс» девалютизации экономики Беларуси. Как?

Ародолжить “дедолларизацию” белорусской экономики в начале года обещал и экс-премьер Роман Головченко после своего назначения председателем Нацбанка. Он также объяснил, почему, по его мнению, некоторые белорусы продолжают переводить в уме цены в доллары. По его словам, люди делают это “скорее по привычке”, а саму эту привычку объяснил “географической близостью к Европе”.

Головченко объяснил географией «ментальную привязку» белорусов к доллару