Авиакомпания Wizz Air предложила проездные на самолеты по всему миру. Сколько стоит?

Опубликовано: 15.08.2024 11:40 , Обновлено: 15.08.2024

Венгерская авиакомпания Wizz Air ввела программу All You Can Fly, которая предусматривает фиксированную плату за международные перелеты на целый год. До 16 августа такой проездной продают за 499 евро (1765,4 белорусских рубля), а после он будет стоить 599 евро (2119,2 рубля).

Система работает следующим образом: человек покупает годовое членство в программе, а потом в течение года летает на любом международном рейсе за 9,99 евро ( 35,3 рубля).

Причем первый полет в рамках этой программы Wizz Air пообещала сделать бесплатным. В этот тариф входит только один предмет ручной клади размером 40 x 30 x 20 см, за остальной багаж нужно будет доплатить. Бронировать рейс в рамках All You Can Fly можно минимум за три дня до даты вылета (конечно, при наличии свободных мест на выбранном направлении).

Проездной будет действовать на рейсы с 25 сентября 2024 года.

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К слову, у авиакомпании уже есть похожие программы MultiPass. За фиксированную плату от 59,99 евро ( 212,2 рубля) можно летать из разных стран Европы: Австрии, Болгарии, Кипра, Венгрии, Румынии, Великобритании, Албании, Польши, Италии и не только.

Ранее Telegraf.news сообщал, что белорусская авиакомпания “Белавиа” объявила скидки в размере 15% на рейсы в индийский Дели. Акция распространяется на перелеты с 16 августа по 21 декабря 2024 года.

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Также мы писали, что “Белавиа” начала новую чартерную программу в египетский Эль-Аламейн, который расположен на средиземноморском побережье. Полеты на этот курорт запланировали проводить до 4 октября 2024 года, однако, как отметили в пресс-службе авиаперевозчика, возможно продление до ноября.

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