"Белавиа" объявила старт нового чартера на "египетские Мальдивы". Сколько стоят туры?

Опубликовано: 11.06.2024 14:24 , Обновлено: 11.06.2024

Авиакомпания "Белавиа" объявила старт новой чартерной программы в египетский Эль-Аламейн, который расположен на Средиземноморском побережье. Так, 11 июня борт национального авиаперевозчика приземлился в международном аэропорту курортного города.

По информации пресс-службы “Белавиа”, первый чартерный рейс в Эль-Аламейн был заполнен на 100%. Программу авикомпания организовала совместно с туроператором “Интерсити”. Полеты на этот курорт продлятся до 4 октября 2024 года, однако, как отметили в представительстве авиаперевозчика, возможно продление до ноября.

Полеты запланировали проводить на “комфортабельных Boeing 737-800”. Предложили туры на 10/11 ночей с вылетами три раза в месяц. Так, в июне вылеты из столицы Беларуси запланировали еще на 21 июня, в июле - на 2-е, 12-е, 23-е, в августе - на 2-е, 13-е, 23-е, в сентябре - на 3-е, 13-е, 24-е, в октябре - на 4-е. В эти же даты - рейсы из Эль-Аламейна.

“Виза оформляется в аэропорту по прилете, стоимость - $25 за человека”, - сообщили в пресс-службе “Белавиа”. Что касается стоимости туров, то, к примеру, можно отдохнуть 12 дней в отеле Porto Marina Rental Apartment Apt (без питания) за 6806 рублей. А вот 12 дней в пятизвездочном Rixos Alameim (все включено) обойдутся вместе с перелетами в 18,65 тыс. рублей.

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Подробнее с турами можно ознакомиться на сайте “Интерсити”.

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В пресс-службе “Белавиа” также отметили, что Египет входит в тройку самых востребованных у белорусов направлений для выездного туризма.

“Здесь сохраняется любимый белорусами формат «все включено», но перед туристами открывается другой Египет: с современной арабской архитектурой, с сезонностью с июня по октябрь, с приятными летними температурами и широкими песчаными пляжами отличного качества”, - описали Средиземноморское побережье страны, где и находится Эль-Аламейн, в компании.

К слову, этот курорт, а также Мерса-Матрух называют “египетскими Мальдивами” из-за белых песчаных пляжей.

В “Белавиа” дополнили, что возможны и комбинированные туры с проживанием несколько дней в Александрии и Каире и продолжением отдыха на море в Эль-Аламейне.

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