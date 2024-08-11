"Белавиа" предложила белорусам скидки 15%, чтобы стать "обновлёнными" и "немного другими". По какому маршруту?

Опубликовано: 11.08.2024 18:37 , Обновлено: 11.08.2024

Белорусская государственная авиакомпания "Белавиа" объявила скидки в размере 15% на рейсы в Дели в связи с годовщиной открытия маршрута. Там заявили, что "Индия — страна, в которой стоит побывать".

В авиакомпании уверены, что оттуда типичный белорус вернётся “немного другим человеком — обновленным и полным впечатлений”.

Для того, чтобы воспользоваться скидкой необходимо будет применить промокод DELHIDAY. Как всегда, есть ряд условий:

Промокодом можно воспользоваться с 11.08.2024 по 18.08.2024

Период путешествия толькот с 16.08.2024 по 21.12.2024

Скидка распространяется только на тарифы SMART и FLEX.

[inf]При этом скидка не распространяется на таксы и сборы, включенные в стоимость билета. А они зачастую могут быть больше стоимости самого билета. В общем, при заказе билетов смотрите на сумму, итоговая скидка от всей суммы может оказаться меньше 15%.[/inf]

Ранее Telegraf.news писал, что Выходные — отличный повод порадовать себя и близких легким летним салатом из овощей или приготовить котлеты, запечь мясо. Кроме основных ингредиентов, эти блюда включают приправы, специи, масло, соусы. Посмотрели, какие скидки на такие товары предусмотрели белорусские магазины.

До 53%. Белорусские магазины обрушили цены на масло, приправы и соусы. Где выгодно закупиться?