Американские экономисты признали российский рубль «самой эффективной валютой в мире». Почему?

Опубликовано: 16.04.2025 11:13 , Обновлено: 16.04.2025

Американские экономисты признали российский рубль "самой эффективной валютой в мире" на фоне развязанных президентом США Дональдом Трампом тарифных войн, которые перевернули мировые финансовые рынки. Эксперты объяснили, что обеспечило российской валюте стабильность в сложившихся условиях и дали свои робкие прогнозы относительно будущего американской валюты.

По данным агентство Bloomberg, с начала года российский рубль укрепился на 38% по отношению к американскому доллару из-за резкого падения доверия к американской валюте. В результате доходность российского рубля, по словам экономистов, значительно превзошла доходность следующих по результативности валют — шведской кроны и швейцарского франка, которые выросли на 13% и 11%, соответственно.

Российский рубль даже умудрился обогнать золото, традиционный актив, который инвесторы рассматривают как главное “убежище” во времена потрясений. На этот раз золото прибавило лишь 23% с начала года, а серебро - 12%, то есть в полтора и два раза меньше, соответственно, чем российский рубль, отметило британское издание The Telegraph.

Экономисты пояснили, что рост курса российской валюты произошёл на фоне давления на доллар, оказываемой новой торговой политикой пришедшего к власти Трампа. Его решения серьёзно подорвали доверие инвесторов.

Тогда как российский Центробанк в попытке сдерживать нарастающую инфляцию и поддержать находящуюся в затруднительном положении военную экономику страны предпринимал совсем другие шаги, в частности, сохранял на рекордно высоком уровне ключевую процентную ставку - она с конца прошлого года остаётся на уровне 21%. Кроме того, российские власти запретил иностранным компаниям выводить свои активы из России, требуя от них хранить активы на специальных счетах. Всё это, по словам специалистов, позволило российскому рублю укрепить позиции на валютных рынках.

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“В отличие от многих валют развивающихся рынков, рубль не испытывает давления из-за оттока капитала, вызванного уходом мировых инвесторов из более рискованных активов. Контроль за движением капитала в значительной степени защитил Россию от этого”, - пояснила ситуацию экономист компании T-Investments Софья Донец.

Торговая война Трампа же, как отметил генеральный директор американского транснационального финансового конгломерата JP Morgan Джейми Даймон, резко усилила опасения рецессии в США. Такое же мнение озвучил и Ларри Финк, глава американской международной инвестиционной компании BlackRock. По его словам, американская экономика, вероятно, уже находится в состоянии спада.

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Как следствие, трейдеры увеличили ставки на снижение американской валюты к концу этого года, сообщил Bloomberg. Morgan Stanley, один из крупнейших банков Уолл-стрит, спрогнозировал, что доллар продолжит падение по отношению к евро, который с начала года уже подрос на 9% по отношению к валюте США.

Инвесторы, по словам обозревателей The Telegraph, были “напуганы” таким падением американской валюты. Эммануэль Маконга, аналитик Barclays, одного из крупнейших в Великобритании и мире финансовых конгломератов, назвал сложившуюся ситуацию “плохим коктейлем, напоминающим бюджетный кризис Великобритании 2022 года”.

Тем не менее, в решении Трампа “заморозить” введение своих “зеркальных” пошлин в отношении важнейших торговых партнёров, некоторые финансисты с Уолл-стрит усмотрели хороший знак для американской валюты.

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“Когда все будет сказано и сделано, а давние торговые дисбалансы и другие структурные сдвиги останутся позади, США по-прежнему будут ведущей экономикой мира, а доллар останется резервной валютой”, - заверила генеральный директор американского финансового конгломерата Citigroup Джейн Фрейзер.

Ранее Telegraf.news рассказал, что президент США Дональд Трамп пообещал, что доллар сохранит свою роль глобальной резервной валюты и метода оплаты по умолчанию для большинства международных транзакций. Он заявил, что любые попытки отойти от доллара обойдутся дорого тем, кто пытается продвигать альтернативу.

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