«По всему миру будет растекаться» - Лукашенко дал прогноз, вырастут ли цены в Беларуси из-за пошлин Трампа

Опубликовано: 12.04.2025 12:48 , Обновлено: 12.04.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил свой прогноз относительно того, как скажется на ценах в Беларуси "торговые войны" президента США Дональда Трампа, развязанные фактически со всем миром. Своим видением ситуации на внешних рынках белорусский президент поделился с журналистами во время республиканского субботника 12 апреля.

На прямой вопрос журналистов о том, вырастут ли цены на продукты и товары в самой Беларуси из-за импортных пошлин, анонсированных Трампом, Лукашенко заявил, что “ничего у нас не вырастет в связи с этим”.

“Трудно будет теперь на американском рынке продавать продукцию. По всему миру будет растекаться эта продукция. В том числе и к нам”, - высказал своё мнение относительно перераспределения торговых потоков Лукашенко.

Он заявил, что в этот неспокойный период руководство Беларуси также рассчитывает на поддержку соседней России.

“Мы переживаем с Россией вместе такие барьеры и пошлины, что дальше некуда”, - процитировал главу государства Telegram-канал “Пул Первого”, близкий к пресс-службе президента.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях президента США Дональда Трампа обвинили в манипулировании рынком из-за чехарды, которую политик устроил во внешней торговле, то вводя огромные пошлины на весь импорт, то вдруг замораживая их на время. Один из яростных критиков Трампа, сенатор-демократ Адам Шифф, уже потребовал от Конгресса США начать расследование в отношении администрации действующего главы государства, заподозрив Трампа в “инсайдерской торговле”.

В конгрессе США назвали «истинную» цель торговой войны Трампа. Дело в личной выгоде?