Богданов рассказал, какие тарифы, кроме ЖКХ, в Беларуси повысят в 2024 году

Опубликовано: 20.02.2024 07:43 , Обновлено: 20.02.2024

Министр антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Алексей Богданов в понедельник, 19 февраля, на итоговой коллегии ведомства рассказал, стоимость каких товаров и услуг, регулируемых государством, помимо тарифов на жилищно-коммунальные услуги, планируют поднять в Беларуси в 2024 году. Все изменения возможные закреплены в так называемой "тарифной тетради" ведомства.

Богданов напомнил, что в 2023 году цены по ряду позиций в этой тетради (например, тарифы на перевозки в пассажирском автотранспорте и услуги связи) были заморожены, сообщило издание sb.by.

Новая тарифная тетрадь МАРТ на 2024 год была утверждена с учётом требований, озвученных на совещания с Александром Лукашенко по вопросам ценообразования в декабре 2023 года. По словам Богданова, в ней предусмотрено повышение цен и тарифов на следующие товары и услуги:

подакцизные товары (к ним в Беларуси относятся, в частности, табак и алкоголь),

услуги ЖКХ,

тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным и автотранспортом,

обязательные платежи,

тарифы, индоссируемые на базовую величину.

“По всем остальным позициям повышение цен госорганами производиться не будет. При поступлении предложений мы будем исходить из этого принципа”, – заверил глава МАРТ.

Напомним, ранее Богданов заявил 19 марта, что в Беларуси существует опасность роста цен в 2024 году. По его словам, для его предотвращения МАРТ ведет “плотный диалог с бизнес-средой и госорганами”.

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Между тем, ранее Телеграф сообщил, что аналитики Евразийского банка развития, комментируя динамику роста цен в Беларуси в январе 2024 года, объяснили, что повлияло на инфляцию в стране в том месяце, а также дали свой прогноз на ближайшее время.

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