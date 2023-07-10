А1 поменял тарифы. Кого обрадует?

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Опубликовано: 10.07.2023 15:47 , Обновлено: 10.07.2023

Мобильный оператор А1 анонсировал очередные изменения для своих клиентов, которые начнут действовать с 11 июля.

Компания внесла изменения по интернет-трафику в роуминге. Роуминг-пакеты на 1 ГБ и 5 ГБ станут доступны также и в Латвии, Эстонии, Польше, Турции, Литве и Грузии.

Кроме того, оператор расширил возможности самостоятельно подключить физлиц к сети: комплект SIM-to-go с тарифным планом с предоплатой можно будет получить в том числе в магазинах и в интернет-магазине компании.

Белтелеком обвинил оператора А1 в потере своей прибыли. Что теперь грозит сотовому оператору?

Сообщается, чтобы получить SIM-to-go не нужно документов. Активировать комплект можно в течение года с момента выдачи. Подробнее о подключении и переносе номера через приложение «Мой А1» можно узнать перейдя по этой ссылке.

Напомним, ранее Телеграф писал, что МТС и А1 объявили о закрытии тарифов:

«По техническим причинам» — МТС и А1 объявили о закрытии тарифов. Что известно?