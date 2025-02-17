"Никто к вам не придет" - Лукашенко предложил создать "список порядочных бизнесменов". Какие критерии?

Опубликовано: 17.02.2025 16:10 , Обновлено: 17.02.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями частных предприятий 17 февраля предложил создать в стране "список порядочных бизнесменов". И назвал два основных критерия для внесения туда.

“По поводу проверок этих и прочего. Давайте подумаем о том, чтобы список [составить. - прим. ред.] порядочных бизнесменов. Добросовестных. Давайте сделаем и опубликуем его. Появились еще два человека - добавим”, - озвучил свою инициативу глава государства, имея в виду, что перечень при необходимости будут дополнять.

По его видению, Комитет госконтроля (КГК) и налоговики будут приходить с проверками к бизнесменам из списка “один раз в три года”. “Но там должно быть все железобетонно. Потому что сегодня не нарушали, завтра - нарушили. Мы готовы с вашей подачи: вот список, я его подпишу и передам контролирующим и прочим органам. Никто к вам не придет”, - пообещал Лукашенко.

Фото: president.gov.by

“Мы готовы не контролировать. Как договоримся. Если вы будете налоги уплачивать. Это - главное. И не будете обижать людей - обычных рабочих, крестьян, которые у вас работают. Это главные два условия”, - [link href=“https://belta.by/president/view/lukashenko-predlozhil-sformirovat-perechen-dobroporjadochnyh-biznesmenov-kotorye-poluchat-696456-2025/” target=“_blank” rel=“noopener”] процитировало [/link] президента госагентство БелТА.

Фото: president.gov.by

Он предложил присутствующим на встрече внести инициативу по этому списку. “Если кто-то не хочет честно работать, мы вас тоже не накажем, пока не найдем за что. Не пойман - не вор. Не я придумал. Поэтому подумайте вместе, как это сделать. Но не чохом. Чохом даже и не предлагайте ничего”, - добавил глава государства.

Ранее Telegraf.news писал, что Лукашенко на этой же встрече пообещал “жестоко поддерживать” тех представителей частного бизнеса, кто “честно работает” на благо Беларуси. “Мы частный сектор будем поддерживать. Это мое личное отношение. Кто честно работает, образно говоря, тех будем жестоко поддерживать”, - заявил президент.

«Скажите, кто мешает — голова слетит с любого» — Лукашенко пообещал «жестоко поддерживать» этих бизнесменов